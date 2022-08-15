Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В документе отмечается, что совещательный орган при президенте создали в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, которая была принята 24 марта 2021 года.
Среди задач Консультативного совета внесение предложений по:
- деятельности Крымской платформы;
- вопросам восстановления территориальной целостности Украины;
- защите прав и интересов украинцев;
- преодолению последствий и возмещение вреда, причиненного Украине и гражданам.
Персональный состав Консультативного совета утверждает гарант. Председателем Консультативного совета является президент, а секретарем - постоянный представитель главы государства в Крыму. Сейчас эту должность занимает Тамила Ташева.
Напомним, ранее Владимир Зеленский создал группу по разработке механизма для взыскания убытков с России.
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