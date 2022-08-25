Зі звільненим Кримом і частиною Кубані: у небі над Україною побачили добрий знак

А ось уздовж цієї карти чітко проходила горизонтальна лінія, що розділяє небосхил і хмари на ніжно синюватий і жовтуватий відтінки, ніби кольори державного прапора України.

Примітно, що подібне "хмарне" явище з'явилося на небі саме на День Незалежності, 24 серпня, в чому багато користувачів мережі угледіли надихаючий "подарунок" українцям до свята від самої природи, "знак згори" під час війни з російськими загарбниками, що території нашої країни неодмінно будуть звільнені, а всі задуми інтервентів - приречені на провал.

"Фото дня в День Незалежності прийшло з Миколаївщини, де в небі з'явився знак вільної України з Кримом і частиною Кубані", - підписав знімок кореспондент "АрміяInform".

У небі над Миколаївською областю хмари сформували обриси карти України (фото: facebook.com/serega.misura)

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Ось як коментують красивий кадр українці в мережі:

Небесна Канцелярія випустила нову карту

Все буде Україна!

Природа - за визволення України!

І Крим там без кримського мосту

І синьо-жовтий колір

Нехай буде так вже самим найближчим часом!

Йой, най буде)

Вищі сили та наші ЗСУ вже у Всесвіті прописали нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Бережи Господь кожного нашого воїна!

Нагадаємо, що згідно з відкритими документами, за переписом 1926 року, частина регіонів Кубані мала 75-90% українців серед населення, більша частина Кубані в 1897 році говорила українською мовою.