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Зі звільненим Кримом і частиною Кубані: у небі над Україною побачили добрий знак

Фото: у небі над Миколаївською областю з'явилася "хмарна карта" України
Автор: Володимир Костирін

У небі над Миколаївською областю хмари сформували особливі обриси, що зовні нагадують карту України в державних кордонах, включаючи тимчасово окупований півострів Крим, а також частину російської Кубані.

Фото такої небесної картини опублікував журналіст Сергій Місюра у своєму Facebook.

А ось уздовж цієї карти чітко проходила горизонтальна лінія, що розділяє небосхил і хмари на ніжно синюватий і жовтуватий відтінки, ніби кольори державного прапора України.

Примітно, що подібне "хмарне" явище з'явилося на небі саме на День Незалежності, 24 серпня, в чому багато користувачів мережі угледіли надихаючий "подарунок" українцям до свята від самої природи, "знак згори" під час війни з російськими загарбниками, що території нашої країни неодмінно будуть звільнені, а всі задуми інтервентів - приречені на провал.

"Фото дня в День Незалежності прийшло з Миколаївщини, де в небі з'явився знак вільної України з Кримом і частиною Кубані", - підписав знімок кореспондент "АрміяInform".

У небі над Миколаївською областю хмари сформували обриси карти України (фото: facebook.com/serega.misura)

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Ось як коментують красивий кадр українці в мережі:

  • Небесна Канцелярія випустила нову карту
  • Все буде Україна!
  • Природа - за визволення України!
  • І Крим там без кримського мосту
  • І синьо-жовтий колір
  • Нехай буде так вже самим найближчим часом!
  • Йой, най буде)
  • Вищі сили та наші ЗСУ вже у Всесвіті прописали нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Бережи Господь кожного нашого воїна!

Нагадаємо, що згідно з відкритими документами, за переписом 1926 року, частина регіонів Кубані мала 75-90% українців серед населення, більша частина Кубані в 1897 році говорила українською мовою.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня президент України Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму.

Також ми писали, що хакери привітали з Днем Незалежності жителів українських Криму та Донецька, а також жителів Росії, і в мережі з'явилося яскраве відео.

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КримМиколаївська областьКубанькарта Украины