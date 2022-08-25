Зі звільненим Кримом і частиною Кубані: у небі над Україною побачили добрий знак

У небі над Миколаївською областю хмари сформували особливі обриси, що зовні нагадують карту України в державних кордонах, включаючи тимчасово окупований півострів Крим, а також частину російської Кубані.
Фото такої небесної картини опублікував журналіст Сергій Місюра у своєму Facebook.
А ось уздовж цієї карти чітко проходила горизонтальна лінія, що розділяє небосхил і хмари на ніжно синюватий і жовтуватий відтінки, ніби кольори державного прапора України.
Примітно, що подібне "хмарне" явище з'явилося на небі саме на День Незалежності, 24 серпня, в чому багато користувачів мережі угледіли надихаючий "подарунок" українцям до свята від самої природи, "знак згори" під час війни з російськими загарбниками, що території нашої країни неодмінно будуть звільнені, а всі задуми інтервентів - приречені на провал.
"Фото дня в День Незалежності прийшло з Миколаївщини, де в небі з'явився знак вільної України з Кримом і частиною Кубані", - підписав знімок кореспондент "АрміяInform".
У небі над Миколаївською областю хмари сформували обриси карти України (фото: facebook.com/serega.misura)
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Ось як коментують красивий кадр українці в мережі:
Нагадаємо, що згідно з відкритими документами, за переписом 1926 року, частина регіонів Кубані мала 75-90% українців серед населення, більша частина Кубані в 1897 році говорила українською мовою.
Як повідомлялося раніше, минулого тижня президент України Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму.
Також ми писали, що хакери привітали з Днем Незалежності жителів українських Криму та Донецька, а також жителів Росії, і в мережі з'явилося яскраве відео.