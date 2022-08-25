ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зі звільненим Кримом і частиною Кубані: у небі над Україною побачили добрий знак

Новость на русском →
Миколаївська область, Четвер 25 серпня 2022 07:33
Зі звільненим Кримом і частиною Кубані: у небі над Україною побачили добрий знак Фото: у небі над Миколаївською областю з'явилася "хмарна карта" України
Автор: Володимир Костирін

У небі над Миколаївською областю хмари сформували особливі обриси, що зовні нагадують карту України в державних кордонах, включаючи тимчасово окупований півострів Крим, а також частину російської Кубані.

Фото такої небесної картини опублікував журналіст Сергій Місюра у своєму Facebook.

А ось уздовж цієї карти чітко проходила горизонтальна лінія, що розділяє небосхил і хмари на ніжно синюватий і жовтуватий відтінки, ніби кольори державного прапора України.

Примітно, що подібне "хмарне" явище з'явилося на небі саме на День Незалежності, 24 серпня, в чому багато користувачів мережі угледіли надихаючий "подарунок" українцям до свята від самої природи, "знак згори" під час війни з російськими загарбниками, що території нашої країни неодмінно будуть звільнені, а всі задуми інтервентів - приречені на провал.

    "Фото дня в День Незалежності прийшло з Миколаївщини, де в небі з'явився знак вільної України з Кримом і частиною Кубані", - підписав знімок кореспондент "АрміяInform".

    Зі звільненим Кримом і частиною Кубані: у небі над Україною побачили добрий знак

    У небі над Миколаївською областю хмари сформували обриси карти України (фото: facebook.com/serega.misura)

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Чи можуть Кубань і Бєлгород повернутися на історичну батьківщину - в Україну?

    Ось як коментують красивий кадр українці в мережі:

    • Небесна Канцелярія випустила нову карту
    • Все буде Україна!
    • Природа - за визволення України!
    • І Крим там без кримського мосту
    • І синьо-жовтий колір
    • Нехай буде так вже самим найближчим часом!
    • Йой, най буде)
    • Вищі сили та наші ЗСУ вже у Всесвіті прописали нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Бережи Господь кожного нашого воїна!

    Нагадаємо, що згідно з відкритими документами, за переписом 1926 року, частина регіонів Кубані мала 75-90% українців серед населення, більша частина Кубані в 1897 році говорила українською мовою.

    Як повідомлялося раніше, минулого тижня президент України Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму.

    Також ми писали, що хакери привітали з Днем Незалежності жителів українських Криму та Донецька, а також жителів Росії, і в мережі з'явилося яскраве відео.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Крим Миколаївська область Кубань карта Украины
    LITE
    10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
    10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя