Освобожденные украинцы рассказали про плен: здоровье отнимали с каждым днем (видео)

Обмен пленными на Донбассе 16 апреля состоялся в два этапа и стал первым, когда украинская сторона вернула больше людей, чем передала. На свободную территорию вернулись из застенок боевиков "Л/ДНР" 20 человек: 9 из ОРДО и 11 из ОРЛО.

Нынешний обмен также стал первым в этом году между Украиной и представителями сепаратистов из отдельных регионов на Донбассе.

Освобожденных украинцев встречали на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области и в районе Счастья Луганской области.

Из-за вспышки коронавируса вернувшиеся граждане после обмена направились на двухнедельную обсервацию на территории около линии соприкосновения.

Нужно сказать, что освобожденные с радостью согласились на обсервацию, хотя и очень соскучились по родным. Об этом передает Pavlovsky News на своей Facebook-странице.

Также в сети появилось видео, на котором украинцы рассказали о пережитом в плену боевиков и высказались относительно обсервации.

"Виновата сама... Спасибо, что меня забрали... Держали в плену потому, что хотела помочь военнослужащим... Чувствую облегчение и свободу, наверное. Это так. Даже тут (в условиях обсервации), потому что я их уже почувствовала. Позвонила маме, потом позвонила сыну. С мамой мы немного плакали, сын говорит, что будет держаться, но эмоции... Он уже взрослый", - рассказала Алевтина Попова.

Также женщина сказала, что в плену у боевиков "ЛНР" ее здоровье отнимали "практически ежедневно".

"Обсервация - нужно, значит нужно. Это же здоровье, тем более, что у меня его практически отнимали с каждым днем. Как есть, так и говорю", - говорит она.

Вернувшиеся украинцы признались, что чувствуют облегчение и не могут до конца поверить, что уже практически дома.

О том, что смогут встретиться со своими родными не раньше чем через 2 недели, бывшие узники относятся с пониманием.

"Я до сих пор не могу придти в себя, что я уже действительно дома. Это мое родное... Нет слов, хочу к семье, хочу к своим дочерям - это мое первое желание. Уже позвонил домой. Спасибо Красному кресту, президенту Украины, что нас забрал, довел до конца все. Домой конечно хочется - я и сейчас бы пошел, но стараемся войти в то положение, что сейчас происходит у нас в Украине, и мы должны придерживаться тех рамок, что установил главнокомандующий", - рассказал освобожденный из плена Вадим Сирык.

Видео: Освобожденные украинцы 16 апреля рассказали про плен боевиков и высказались об обсервации из-за карантина

Ранее сообщалось, что появился полный список освобожденных украинцев.