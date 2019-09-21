Освобождение политзаключенных: как встретили украинца в родном городе (фото)

Евгений Панов, украинский политзаключенный, который вернулся в Украину в рамках обмена с РФ, приехал в родной город Запорожье. Его встретили с цветами, флагом 37-батальона, в котором он служил, и приветствовали фразами "Слава Украине", "Ты дома, брат". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, Панов в сопровождении жены Екатерины возвращается домой в Энергодар после медицинского обследования и оказания первой медицинской помощи в Феофании. В ходе общения с журналистами он заявил, что пока не готов говорить о ближайшем будущем.

"Еще пока не знаю ... Планов много. На работу, а дальше ... Очень благодарен. Большое спасибо за поддержку, за то, что не забыли", - отметил он.

Евгений Панов вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена в Украине. Всего в тот день вернулись 35 удерживаемых Россией украинский, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

Евгений Панов вернулся из плена в Запорожье - как встретили политзаключенного (фото: пресс-служба "Європейська солідарність)

ФСБ России в августе 2016 объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "Украинские диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время держали в московском СИЗО в Лефортово, позже - вернули в Крым. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные по этому делу Евгений Панов и Андрей Захтев планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Напомним, что ранее освобожденный украинский моряк рассказал о лечении в российском плену.

До этого Сенцов и Кольченко рассказали о планах возвращения в Крым.