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Россия не запрещала въезд украинским морякам, - адвокат

Новости » Политика    18.09.2019 - 14:22
Россия не запрещала въезд украинским морякам, - адвокат
Фото: освобожденные моряки (РБК-Украина)

В настоящее время моряки находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле

Российская Федерация не запрещала въезд 24 украинским морякам, которые были освобождены в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время моряки находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле.

"В настоящее время 24 украинских украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", - отметил адвокат.

Россия не запрещала въезд украинским морякам, - адвокат

Напомним, РБК-Украина сообщало, что адвокат Дмитрий Динзе накануне сообщил, что Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинским политзаключенным на 20 лет. Также он отметил, что такой запрет можно считать пожизненным.

Ранее бывшему политзаключенному и журналисту Роману Сущенко, которого освободили во время масштабного обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией 7 сентября, запретили въезд в Россию на 20 лет. О помиловании и запрете въезжать в Россию Сущенко объявили в СИЗО "Лефортово".

Отметим, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

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