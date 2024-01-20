Освіта в Україні: хто такий асистент вчителя та скільки він заробляє

Щороку в Україні з'являється більше інклюзивних класів. Для того, щоб спростити роботу вчителю та приділити достатньо уваги дитині з особливими потребами, вводять посаду асистента вчителя.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт освітнього омбудсмена Сергія Горбачова розповідає, у чому полягає робота асистента вчителя та яка заробітна плата.

Обов'язки асистента вчителя

Асистент вчителя входить на постійній основі до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

До функцій асистента вчителя входить:

спостереження за дитиною для вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб

участь в організації освітнього процесу дитини з ООП

участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми

адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП

оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;

підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб

надання інформації батькам, педагогічним працівникам про особливості розвитку дитини з ООП

Варто розуміти, що асистент вчителя є повноцінним педагогічним працівником, тому на нього також поширюються всі права та обов'язки педагогічних працівників, які долучаються до освітнього процесу.

Однак обов'язки асистента вчителя передбачають роботу не лише з дитиною, що має особливі освітні потреби. Тому якщо дитина відсутня у школі, він все одно перебуває на робочому місці та відповідно отримує за цей день заробітну плату.

Асистент вчителя допомагає дитині з особливими потребами під час освітнього процесу (фото: Getty Images)

Зарплата асистента вчителя

Робота в інклюзивних класах є видом педагогічної діяльності, за який встановлюють доплату у співвідношенні до тарифної ставки - 20%.

Тому вчитель, незалежно від того, що разом із ним працює асистент вчителя, отримує доплату 20% від ставки заробітної плати.

Щодо асистента вчителя, то оскільки посада асистента вчителя вводиться для роботи в інклюзивному класі, зазначена доплата 20% встановлюється на все педагогічне навантаження асистента вчителя.

Важко однозначно визначити зарплату асистента вчителя, оскільки вона залежить від повного розміру посадового окладу.

Асистент вчитель не замінює вчителя

Це може трапитися в окремих випадках, але не є чимось постійним. Таким чином вчитель виконує свою роботу, а асистент - свою.

Згідно з рекомендаціями асистент учня: