Образование в Украине: кто такой ассистент учителя и сколько он зарабатывает
Каждый год в Украине появляется больше инклюзивных классов. Для того чтобы упростить работу учителю и уделить достаточно внимания ребенку с особыми потребностями, вводят должность ассистента учителя.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт образовательного омбудсмена Сергея Горбачева рассказывает, в чем заключается работа ассистента учителя и какая заработная плата.
Обязанности ассистента учителя
Ассистент учителя входит на постоянной основе в состав команды психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями.
В функции ассистента учителя входит:
- наблюдение за ребенком для изучения его индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и потребностей
- участие в организации образовательного процесса ребенка с ООП
- участие в разработке индивидуальной программы развития ребенка
- участие в подготовке индивидуального учебного плана и индивидуальной учебной программы
- адаптация образовательной среды, учебных материалов в соответствии с потенциальными возможностями и с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка с ООП
- оценка совместно с учителем/воспитателем уровня достижения конечных целей обучения, предусмотренных индивидуальной программой развития
- подготовка информации для участников заседания Команды сопровождения по результатам наблюдения за ребенком относительно его индивидуальных особенностей, интересов и потребностей
- предоставление информации родителям, педагогическим работникам об особенностях развития ребенка с ООП
Следует понимать, что ассистент учителя является полноценным педагогическим работником, поэтому на него распространяются все права и обязанности педагогических работников, которые приобщаются к образовательному процессу.
Однако обязанности ассистента учителя предусматривают работу не только с ребенком, имеющим особые образовательные нужды. Поэтому, если ребенок отсутствует в школе, он все равно находится на рабочем месте и соответственно получает за этот день заработную плату.
Помощник учителя помогает ребенку с особыми потребностями во время образовательного процесса (фото: Getty Images)
Зарплата ассистента учителя
Работа в инклюзивных классах представляет собой вид педагогической деятельности, за который устанавливают доплату в соотношении к тарифной ставке - 20%.
Поэтому учитель независимо от того, что вместе с ним работает ассистент учителя, получает доплату 20% от ставки заработной платы.
Что касается ассистента учителя, то поскольку должность ассистента учителя вводится для работы в инклюзивном классе, указанная доплата 20% устанавливается на всю педагогическую нагрузку ассистента учителя.
Трудно однозначно определить зарплату помощника учителя, поскольку она зависит от полного размера должностного оклада.
Ассистент учитель не заменяет учителя
Это может случиться в отдельных случаях, но не является чем-то постоянным. Таким образом учитель выполняет свою работу, а ассистент - свою.
Согласно рекомендациями ассистент ученика:
- не вмешивается в образовательный процесс
- не выполняет образовательную программу для достижения учениками результатов обучения
- не предоставляет образовательные услуги в учебном заведении
- не дает рекомендации педагогическим работникам по организации образовательного процесса
- не разрабатывает индивидуальные задания и материалы для учеников с особыми образовательными потребностями
- не выполняет других функций педагогических работников
- не осуществляет пропаганду и агитацию, что наносит вред здоровью соискателей образования
- не употребляет на территории учебных заведений алкогольных напитков, наркотических средств, табачных изделий, других вредных веществ
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