Освежающий украинский квас по старинному рецепту: способ приготовления

Ингредиенты украинского кваса

Для приготовления 5 литров традиционного домашнего кваса нам понадобится:

7 литров воды

1,5-2 килограмма сушеных яблок

2 столовые ложки карамелизированного сахара и 100 миллилитров горячей кипяченой воды

250 граммов сахара

25 граммов "живых" дрожжей

Домашний квас в стакане (кадр из видео YouTube/НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Способ приготовления традиционного украинского кваса

Сначала нам надо сделать 5 литров узвара. Для этого мы варим 1,5-2 килограмма сушеных яблок на 6 литров воды. После закипания узвар варится на небольшом огне 20-30 минут, так, чтобы вода едва кипела.

Приготовление узвара (кадр из видео YouTube/НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

После того как узвар сварился, надо дать ему еще полчаса настояться под крышкой.

Затем отмеряем в кастрюлю или другую емкость 4 литра узвара через сито, 5-й литр оставляем отдельно.

Далее кладем 2 столовые ложки сахара на сковородку, на маленьком огне доводим сахар до жидкого состояния, периодически помешивая. Когда сахар станет почти черного цвета, добавляем 100 миллилитров горячей кипяченой воды и перемешиваем.

Затем в последний 5-й литр узвара добавляем 250 граммов сахара и хорошо размещаем.

Впоследствии в тот же узвар, куда только что добавили сахар, добавляем 25 граммов "живых" дрожжей разделенных на меньшие части. Также как и с сахаром, мы должны хорошо перемешать дрожжи, стараясь добиться максимального разведения.

Важное примечание! Для того чтобы дрожжи выполнили свою роль и начали взаимодействие с сахаром, температура узвара должна быть 25-35 градусов, таким образом начнет выделяться углекислый газ и наш узвар станет квасом.

Карамелизированный сахар мы добавляем к общему количеству узвара, и хорошо перемешиваем, после этого вливаем последний литр, где был сахар и дрожжи, тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 8-10 часов.

Когда квас будет готов, нам останется лишь разлить его по бутылкам и положить в холодильник.

Квас получается очень вкусный, вряд ли вы пожалеете о потраченном времени. Приятного аппетита!