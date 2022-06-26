Освіжаючий український квас за старовинним рецептом: спосіб приготування

Інгредієнти українського квасу

Тож для приготування 5 літрів традиційного домашнього квасу нам знадобиться:

7 літрів води

1,5-2 кілограми сушених яблук

2 столові ложки карамелізованого цукру та 100 мілілітрів гарячої кип'яченої води

250 грамів цукру

25 грамів "живих" дріжджів

Домашній квас у склянці (кадр з відео YouTube/НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Спосіб приготування традиційного українського квасу

Спочатку нам треба зробити 5 літрів узвару, для цього ми варимо 1,5-2 кілограми сушених яблук на 6 літрів води. Після закипання узвар вариться на невеликому вогні 20-30 хвилин, так щоб вода ледь кипіла.

Приготування узвару (кадр з відео YouTube/НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Після того, як узвар зварився, треба дати йому ще півгодини настоятись під кришкою.

Потім відміряємо у каструлю або іншу місткість 4 літри узвару через сито, 5-й літр залишаємо окремо.

Далі кладемо 2 столові ложки цукру на пательню, на маленькому вогні доводимо цукор до рідкого стану та періодично помішуємо. Коли цукор стане майже чорного кольору, додаємо 100 мілілітрів гарячої кип'яченої води та перемішуємо.

Потім в останній 5-й літр узвару додаємо 250 грамів цукру та добре розмішуємо.

Згодом у той самий узвар, куди ми тільки-но додали цукор, додаємо 25 грамів "живих" дріжджів розділених на менші частини. Так само як і з цукром ми маємо добре перемішати дріжджі, стараючись домогтись максимального розведення.

Важлива примітка! Для того, щоб дріжджі виконали свою роль та почали взаємодію з цукром, температура узвару має бути 25-35 градусів, таким чином почнеться виділятися вуглекислий газ і наш узвар стане квасом.

Карамелізований цукор ми додаємо до загальної кількості узвару, та добре перемішуємо, після цього вливаємо останній літр, де був цукор та дріжджі, ретельно перемішуємо та залишаємо в теплому місці на 8-10 годин.

Коли квас буде готовий, нам залишиться лише розлити його по пляшках та покласти в холодильник.

Квас виходить дуже смачний, навряд ви пожалкуєте за витраченим часом. Смачного!