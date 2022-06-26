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Освіжаючий український квас за старовинним рецептом: спосіб приготування

Ілюстративне зображення домашнього квасу (фото: freepik)
Автор: Микита Мельников

Освіжаючий та дуже смачний традиційний український квас неодмінно стане одним з ваших найкращих витворів. Лише натуральні компоненти та короткий час приготування роблять його ще більш привабливим.

Як приготувати традиційний український квас в себе вдома, розповідають на своєму YouTube-каналі "Наші бесаги - їжа та рецепти".

Інгредієнти українського квасу

Тож для приготування 5 літрів традиційного домашнього квасу нам знадобиться:

  • 7 літрів води
  • 1,5-2 кілограми сушених яблук
  • 2 столові ложки карамелізованого цукру та 100 мілілітрів гарячої кип'яченої води
  • 250 грамів цукру
  • 25 грамів "живих" дріжджів

Домашній квас у склянці (кадр з відео YouTube/НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Спосіб приготування традиційного українського квасу

  • Спочатку нам треба зробити 5 літрів узвару, для цього ми варимо 1,5-2 кілограми сушених яблук на 6 літрів води. Після закипання узвар вариться на невеликому вогні 20-30 хвилин, так щоб вода ледь кипіла.

Приготування узвару (кадр з відео YouTube/НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

  • Після того, як узвар зварився, треба дати йому ще півгодини настоятись під кришкою.
  • Потім відміряємо у каструлю або іншу місткість 4 літри узвару через сито, 5-й літр залишаємо окремо.
  • Далі кладемо 2 столові ложки цукру на пательню, на маленькому вогні доводимо цукор до рідкого стану та періодично помішуємо. Коли цукор стане майже чорного кольору, додаємо 100 мілілітрів гарячої кип'яченої води та перемішуємо.
  • Потім в останній 5-й літр узвару додаємо 250 грамів цукру та добре розмішуємо.
  • Згодом у той самий узвар, куди ми тільки-но додали цукор, додаємо 25 грамів "живих" дріжджів розділених на менші частини. Так само як і з цукром ми маємо добре перемішати дріжджі, стараючись домогтись максимального розведення.

Важлива примітка! Для того, щоб дріжджі виконали свою роль та почали взаємодію з цукром, температура узвару має бути 25-35 градусів, таким чином почнеться виділятися вуглекислий газ і наш узвар стане квасом.

  • Карамелізований цукор ми додаємо до загальної кількості узвару, та добре перемішуємо, після цього вливаємо останній літр, де був цукор та дріжджі, ретельно перемішуємо та залишаємо в теплому місці на 8-10 годин.

Коли квас буде готовий, нам залишиться лише розлити його по пляшках та покласти в холодильник.

Квас виходить дуже смачний, навряд ви пожалкуєте за витраченим часом. Смачного!

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