Осваивать Луну человечество будет без России: подписан исторический документ

Астронавт на Луне (иллюстративное фото: pixabay.com)

Договор о международном сотрудничестве в деле освоения Луны и отправке на спутник Земли космонавтов было подписано сегодня между 8 государствами.

Соглашение Artemis устанавливает практический набор принципов, которыми будет руководствоваться сотрудничество в области исследования космоса между странами-партнерами по исследованию Луны в 21 веке. Об этом 14 октября передали на сайте NASA.

По словам администратора агентства Джима Бриденстайна, сегодняшним подписанием устанавливаются "жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества".

Отмечается, что это Соглашение укрепляет и реализует Договор еще от 1967 года (подписанное между США, Великобританией и СССР) о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, также известный как Договор по космосу.

Сейчас в число стран-участниц масштабного проекта американского космического агентства NASA Россию не включили.

В список стран, участвующих в данном лунной проекте, вошли: США, Япония, Великобритания, Канада, Италия, Австралия, Люксембург и Объединенные Арабские Эмираты.

Программу Artemis возглавляет NASA.

Запланирована отправка на поверхность Луны сначала женщины-космонавта, а затем мужчины в 2024 году. Отмечается, что международное партнерство будет играть ключевую роль в достижении "устойчивого и надежного присутствия на Луне в конце этого десятилетия при подготовке к проведению исторической человеческой миссии на Марс".

"По сути, Соглашение Artemis поможет избежать конфликтов в космосе и на Земле, укрепляя взаимопонимание и уменьшая неправильное восприятие. Прозрачность, публичная регистрация, операции по разрешению конфликтов - вот принципы, которые сохранят мир", - заявил исполняющий обязанности помощника администратора NASA по международным и межведомственным отношениям Майк Голд.

Принципы соглашений Artemis по освоению Луны:

Мирное исследование: все действия, проводимые в рамках программы Artemis, должны быть в мирных целях.

Прозрачность: стороны, подписавшие Artemis Accords, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов.

Функциональная совместимость: страны, участвующие в программе Artemis, будут стремиться поддерживать совместимые системы для повышения безопасности и устойчивости.

Экстренная помощь: стороны, подписавшие Artemis Accords, обязуются оказывать помощь персоналу, терпящему бедствие.

Регистрация космических объектов: любая страна, участвующая в Artemis, должна подписать Конвенцию о регистрации

Публикация научных данных: лица, подписавшие Artemis Accords, обязуются публиковать научную информацию

Сохранение наследия: стороны, подписавшие Artemis Accords, обязуются сохранять космическое наследие

Космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Artemis Accords, подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе.

Устранение конфликтов деятельности: страны Соглашения Artemis обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует Договор по космосу.

Орбитальный мусор: страны Artemis Accords обязуются планировать безопасную утилизацию мусора.

В NASA также рассказали, что в предстоящие месяцы и годы к Соглашению Artemis присоединятся и другие страны.

Ранее мы писали о том, что на орбите Земли нашли неизвестный объект, который может иметь искусственное происхождение.

Напомним, что недавно NASA отправила на МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине.