Освоювати Місяць людство буде без Росії: підписано історичний документ

Договір про міжнародне співробітництво в справі освоєння Місяця і відправці на супутник Землі космонавтів було підписано сьогодні між 8 державами.
Угода Artemis встановлює практичний набір принципів, якими буде керуватися співробітництво у сфері дослідження космосу між країнами-партнерами з дослідження Місяця у 21 столітті. Про це 14 жовтня передали на сайті NASA.
За словами адміністратора агентства Джима Бріденстайна, сьогоднішнім підписанням встановлюються "життєво важливі принципи, які створять безпечне, мирне і процвітаюче майбутнє в космосі для всього людства".
Зазначається, що ця Угода зміцнює і реалізує Договір ще від 1967 року (підписана між США, Великою Британією та СРСР) про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, також відомий як Договір по космосу.
Нині до числа країн-учасниць масштабного проекту американського космічного агентства NASA Росію не включили.
До списку країн, що беруть участь у даному місячному проекті, увійшли: США, Японія, Велика Британія, Канада, Італія, Австралія, Люксембург і Об'єднані Арабські Емірати.
Програму Artemis очолює NASA.
Запланована відправка на поверхню Місяця спочатку жінки-космонавта, а потім чоловіка у 2024 році. Зазначається, що міжнародне партнерство гратиме ключову роль в досягненні "сталої та надійної присутності на Місяці наприкінці цього десятиліття при підготовці до проведення історичної людської місії на Марс".
"По суті, Угода Artemis допоможе уникнути конфліктів в космосі та на Землі, зміцнюючи взаєморозуміння і зменшуючи неправильне сприйняття. Прозорість, публічна реєстрація, операції з вирішення конфліктів - ось принципи, які збережуть світ", - заявив виконувач обов'язки помічника адміністратора NASA з міжнародних і міжвідомчих відносин Майк Голд.
В NASA також розповіли, що в майбутні місяці та роки до Угоди Artemis приєднаються й інші країни.
Раніше ми писали про те, що на орбіті Землі знайшли невідомий об'єкт, який може мати штучне походження.
Нагадаємо, що нещодавно NASA відправила на МКС ракету Antares, частково виготовлену в Україні.