Освоювати Місяць людство буде без Росії: підписано історичний документ

Астронавт на Місяці (ілюстративне фото: pixabay.com)

Договір про міжнародне співробітництво в справі освоєння Місяця і відправці на супутник Землі космонавтів було підписано сьогодні між 8 державами.

Угода Artemis встановлює практичний набір принципів, якими буде керуватися співробітництво у сфері дослідження космосу між країнами-партнерами з дослідження Місяця у 21 столітті. Про це 14 жовтня передали на сайті NASA.

За словами адміністратора агентства Джима Бріденстайна, сьогоднішнім підписанням встановлюються "життєво важливі принципи, які створять безпечне, мирне і процвітаюче майбутнє в космосі для всього людства".

Зазначається, що ця Угода зміцнює і реалізує Договір ще від 1967 року (підписана між США, Великою Британією та СРСР) про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, також відомий як Договір по космосу.

Нині до числа країн-учасниць масштабного проекту американського космічного агентства NASA Росію не включили.

До списку країн, що беруть участь у даному місячному проекті, увійшли: США, Японія, Велика Британія, Канада, Італія, Австралія, Люксембург і Об'єднані Арабські Емірати.

Програму Artemis очолює NASA.

Запланована відправка на поверхню Місяця спочатку жінки-космонавта, а потім чоловіка у 2024 році. Зазначається, що міжнародне партнерство гратиме ключову роль в досягненні "сталої та надійної присутності на Місяці наприкінці цього десятиліття при підготовці до проведення історичної людської місії на Марс".

"По суті, Угода Artemis допоможе уникнути конфліктів в космосі та на Землі, зміцнюючи взаєморозуміння і зменшуючи неправильне сприйняття. Прозорість, публічна реєстрація, операції з вирішення конфліктів - ось принципи, які збережуть світ", - заявив виконувач обов'язки помічника адміністратора NASA з міжнародних і міжвідомчих відносин Майк Голд.

Принципи угод Artemis з освоєння Місяця:

Мирне дослідження: всі дії, які проводяться в рамках програми Artemis, повинні бути в мирних цілях.

Прозорість: сторони, які підписали Artemis Accords, будуть вести свою діяльність прозоро, щоб уникнути плутанини та конфліктів.

Функціональна сумісність: країни, які беруть участь у програмі Artemis, будуть прагнути підтримувати сумісні системи для підвищення безпеки і стійкості.

Екстрена допомога: сторони, які підписали Artemis Accords, зобов'язуються надавати допомогу персоналу, що зазнало лиха.

Реєстрація космічних об'єктів: будь-яка країна, що бере участь в Artemis, повинна підписати Конвенцію про реєстрацію

Публікація наукових даних: особи, що підписали Artemis Accords, зобов'язуються публікувати наукову інформацію

Збереження спадщини: сторони, які підписали Artemis Accords, зобов'язуються зберігати космічну спадщину

Космічні ресурси: вилучення та використання космічних ресурсів є ключем до безпечного і сталого дослідженню, і сторони, що підписали Artemis Accords, підтверджують, що така діяльність повинна проводитися відповідно до Договору про космос

Усунення конфліктів діяльності: країни Угоди Artemis зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає Договір по космосу.

Орбітальне сміття: країни Artemis Accords зобов'язані планувати безпечну утилізацію сміття.

В NASA також розповіли, що в майбутні місяці та роки до Угоди Artemis приєднаються й інші країни.

Раніше ми писали про те, що на орбіті Землі знайшли невідомий об'єкт, який може мати штучне походження.

Нагадаємо, що нещодавно NASA відправила на МКС ракету Antares, частково виготовлену в Україні.