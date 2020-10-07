На орбите Земли нашли неизвестный объект: может иметь искусственное происхождение

На орбите Земли нашли неизвестный спутник (иллюстративное фото: canva.com)

Исследователи обнаружили тело неизвестного происхождение на орбите Земли

Во второй половине сентября ученые сделали открытие – они обнаружили крошечный околоземный астероид или искусственный объект (пока это неизвестно), который может стать спутником планеты с 15 октября. Подробности исследования и новые данные об объекте 2020 SO передает издание Science Alert.

Ученые не уверены в том, что данный объект имеет естественное происхождение. В настоящее время 2020 SO приближается к Земле, и его номинальная траектория указывает на то, что он на некоторое время станет спутником Земли с 15 октября 2020 года. Тело называют "мини-луной", ведь оно может остаться на орбите вплоть до конца весны следующего года. Стоит отметить, что на орбиту Луны попадает огромное количество астероидов и метеоров небольшого размера. Они также получают название от астрономов "мини-луны".

С помощью моделирования ученые установили, что объект 2020 SO два раза приблизится к Земле. Впервые это случится 1 декабря. Расстояние от поверхности планеты будет составлять примерно 50 тысяч километров. Второе сближение произойдет 2 февраля следующего года. Конечно, подобный анализ был сделан на основе незначительного количества информации и может в скором времени измениться.

Тони Данн и другие специалисты, которые следят за данным объектом, заметили нечто странное. 2020 SO движется со скоростью 0,6 км в секунду. В свою очередь космические объекты передвигаются со скоростью 11-72 км за секунду.

Пол Чодас из Лаборатории реактивного движения подозревает, что неизвестный объект - это ракета-носитель Surveyor 2 Centaur, запущенная 20 сентября 1966 года. Близость к земной орбите и низкая относительная скорость позволили сделать предположение, что это искусственный объект. Спектроскопия может помочь определить, покрыта ли она диоксид-титановой краской.

Напомним, что NASA отправила на МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине.

Ранее мы писали, что Марс максимально приблизится к Земле. Уже 13-го октября можно будет увидеть уникальное явление.