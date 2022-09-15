На остров Галиндез вернулись пингвины: украинские полярники показали потрясающие фото

На украинскую станцию Академик Вернадский начали массово возвращаться пингвины. Сейчас на острове Галиндез ученые насчитали уже тысячу особей.
Об этом рассказали украинские полярники на странице Национального антарктического научного центра.
Все дело в том, что из-за аномально теплой зиму этого года уже сейчас вокруг острова Галиндез – открытая вода, поэтому с начала сентября эти птицы малыми группами приплывали к станции "на разведку", а на днях снова вступили во владение окрестными территориями.
Интересно, что на остров пингвины прибывают на брачный сезон. Сначала самцы ухаживают за самками, смешно кивая им, и создают пары те, кто их еще не имеет.
Также птицы продолжают строительство гнезд. Для этого они собирают камешки, а сами "апартаменты" любят размещать на возвышениях (это у них считается "премиум класс").
В ходе строительства пингвины не гнушаются воровать друг у друга камни, из-за чего иногда случаются ссоры и даже драки.
Интересно, что иногда они используют в своих гнездах и растения. Затем пингвины откладывают яйца – в основном по 2, из которых вылупляются маленькие птенцы.
Отметим, что на острове обитают субантарктические пингвины. Их легко различить по красному клюву. В высоту они могут быть до 90 см, а весом – до 6 кг.
Посмотрите на фотографии этих красавцев!
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