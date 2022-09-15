На остров Галиндез вернулись пингвины: украинские полярники показали потрясающие фото

Почему пингвины вернулись сейчас

Все дело в том, что из-за аномально теплой зиму этого года уже сейчас вокруг острова Галиндез – открытая вода, поэтому с начала сентября эти птицы малыми группами приплывали к станции "на разведку", а на днях снова вступили во владение окрестными территориями.

Интересно, что на остров пингвины прибывают на брачный сезон. Сначала самцы ухаживают за самками, смешно кивая им, и создают пары те, кто их еще не имеет.

Также птицы продолжают строительство гнезд. Для этого они собирают камешки, а сами "апартаменты" любят размещать на возвышениях (это у них считается "премиум класс").

В ходе строительства пингвины не гнушаются воровать друг у друга камни, из-за чего иногда случаются ссоры и даже драки.

Интересно, что иногда они используют в своих гнездах и растения. Затем пингвины откладывают яйца – в основном по 2, из которых вылупляются маленькие птенцы.

Отметим, что на острове обитают субантарктические пингвины. Их легко различить по красному клюву. В высоту они могут быть до 90 см, а весом – до 6 кг.

Посмотрите на фотографии этих красавцев!

Пингвины вернулись на Галиндез (фото: facebook.com/AntarcticCenter)