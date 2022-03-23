Острая зубная боль? Врачи рассказали, как избавиться от нее дома

Острую зубную боль трудно сравнить с чем-то, или описать. Однако сейчас доступ к услугам стоматолога ограничен, а облегчать свое состояние надо.
Как это сделать дома, рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.
Как экстренно облегчить острую зубную боль
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При первой же возможности надо обратиться к врачу за неотложной (ургентной) помощью.
Ранее мы писали, как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве.
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