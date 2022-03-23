RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гострий зубний біль? Лікарі розповіли, як позбутися його вдома

Колаж РБК-Україна: Як лікувати зубний біль вдома
Автор: Світлана Мащенко

Гострий зубний біль важко порівняти з чимось, чи описати. Проте наразі доступ до послуг стоматолога обмежений, а полегшувати свій стан треба.

Як це зробити вдома, розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Як екстрено полегшити гострий зубний біль

  1. Вичистити зуби і наявні дірки від залишків їжі та нальоту.
  2. Прийняти знеболююче: це може бути (ібупрофен, парацетамол, анальгін, дексалгін, німесил, долорен, фаніган). Дітям - з розрахунку парацетамол 15 мг/кг, ібупрофен 10 мг/кг.
  3. Зробити полоскання сольовим розчином: 1 чайна ложка солі/і або соди на стакан води (краще частіше, особливо якщо з‘являється припухлість біля зубів). Можна додати до розчину 2-3 каплі йоду.
  4. Можна відкрити ампулу лідокаїну 2% і змочену в цей розчин ватну кульку помістити в дірку в зубі, який у вас болить.

Що робити при надмірній кровоточивості ясен

  • Найперше - це вичищати максимально можливо зуби від нальоту, незважаючи на кровоточивість.
  • Полоскати 2-3 рази в день хлоргексидином 0.12, або наносити після чищення зубів метрагіл дента гель або холісал гель. Або ж звичайний ополіскувач для ясен.

При першій же можливості треба звернутися до лікаря за невідкладною (ургентною) допомогою. ­

Раніше ми писали, як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
стоматолог