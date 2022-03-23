Гострий зубний біль? Лікарі розповіли, як позбутися його вдома

Гострий зубний біль важко порівняти з чимось, чи описати. Проте наразі доступ до послуг стоматолога обмежений, а полегшувати свій стан треба.

Як це зробити вдома, розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram .

При першій же можливості треба звернутися до лікаря за невідкладною (ургентною) допомогою. ­

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Раніше ми писали, як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві.

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