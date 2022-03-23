Гострий зубний біль? Лікарі розповіли, як позбутися його вдома
Колаж РБК-Україна: Як лікувати зубний біль вдома
Гострий зубний біль важко порівняти з чимось, чи описати. Проте наразі доступ до послуг стоматолога обмежений, а полегшувати свій стан треба.
Як це зробити вдома, розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Як екстрено полегшити гострий зубний біль
- Вичистити зуби і наявні дірки від залишків їжі та нальоту.
- Прийняти знеболююче: це може бути (ібупрофен, парацетамол, анальгін, дексалгін, німесил, долорен, фаніган). Дітям - з розрахунку парацетамол 15 мг/кг, ібупрофен 10 мг/кг.
- Зробити полоскання сольовим розчином: 1 чайна ложка солі/і або соди на стакан води (краще частіше, особливо якщо з‘являється припухлість біля зубів). Можна додати до розчину 2-3 каплі йоду.
- Можна відкрити ампулу лідокаїну 2% і змочену в цей розчин ватну кульку помістити в дірку в зубі, який у вас болить.
Що робити при надмірній кровоточивості ясен
- Найперше - це вичищати максимально можливо зуби від нальоту, незважаючи на кровоточивість.
- Полоскати 2-3 рази в день хлоргексидином 0.12, або наносити після чищення зубів метрагіл дента гель або холісал гель. Або ж звичайний ополіскувач для ясен.
При першій же можливості треба звернутися до лікаря за невідкладною (ургентною) допомогою.