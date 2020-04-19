Осторожно, новая афера: как обманывают доверчивых украинцев

Коронавирус 2020 способствует возникновению новых афер, с помощью которых у доверчивых украинцев пытаются выманить деньги. Мошенничество с целью личной наживы происходит все чаще, ведь во время карантина это стало сделать еще проще.

Одна из схем - это когда на телефон звонит "врач" и взволнованным голосом сообщает, что ваш родственник попал в больницу с коронавирусом. При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарство и без того много.

Далее предлагают перевести деньги, чтобы оплатить лекарство. После получения необходимой суммы бесследно исчезают. Не ведитесь на подобную уловку и для начала позвоните родственнику, чтобы узнать его самочувствие.

Также нередко можно столкнуться с сайтами, которые предлагают купить различные препараты от заражения. Вы их заказываете, оплачиваете заранее деньги, но товар так и не получаете.

Таких афер можно перечислить еще большое множество. Поэтому рекомендуем быть более внимательными и поддавать сомнению любую предоставленную информацию от незнакомых людей.

Напомним, что в Германии мошенники пытались украсть "антикризисные деньги" для предпринимателей.

Ранее мы писали, что из-за пандемии активизировались интернет-мошенники, а также рассказывали, как от них уберечься.