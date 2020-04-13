В Германии мошенники пытались украсть "антикризисные деньги" для предпринимателей

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Мошенники совершили кибератаку на страницу министерства экономики

В Германии кибермошенники пытались с веб-страницы министерства экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия украсть деньги, предназначенные на помощь предпринимателям. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что речь идет о деньгах, которые немецкое правительство выплачивает предпринимателям в связи коронавирусным кризисом. Так, перехватить финансовую помощь киберпреступники намеревались с помощью сфальсифицированной страницы.

В прошлую среду была обнаружена фэйковая веб-страница минэкономики, которая оказалась точной копией настоящего сайта. Предприниматели заходили на фейкову страницу, на которой опубликован формуляр-запрос для получения финансовой помощи.

"Просители помощи оставляли в анкете свои персональные данные с указанием банковских счетов, на которые могли быть перечислены средства от правительства", - сообщает DW.

После этого мошенники планировали использовать эти данные, подавая эти запросы через настоящую страницу, указывая сфальсифицированы банковские счета. Тем временем настоящая страница министерства экономики была заблокирована из-за попытки фишинга той же финансовой помощи для предпринимателей.

"Фальшивый сайт находится на сервере в США, а заявитель скрывается за службой анонимизации в Панаме. Следователи Центра противодействия киберпреступности полиции Северного Рейна-Вестфалии пытаются удалить фальшивую страницу из сети. Вероятнее всего, преступники хотели воспользоваться пасхальными каникулами для своей аферы", - отметили в DW.

Тем временем выплаты в экстренной помощи для немецких предпринимателей приостановлены.

Напомним, из-за карантина в Украине правительство и Национальный банк подготовили две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса.