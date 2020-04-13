ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии мошенники пытались украсть "антикризисные деньги" для предпринимателей

Новости » Экономика     13.04.2020 - 08:08
В Германии мошенники пытались украсть "антикризисные деньги" для предпринимателей
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Мошенники совершили кибератаку на страницу министерства экономики

В Германии кибермошенники пытались с веб-страницы министерства экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия украсть деньги, предназначенные на помощь предпринимателям. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что речь идет о деньгах, которые немецкое правительство выплачивает предпринимателям в связи коронавирусным кризисом. Так, перехватить финансовую помощь киберпреступники намеревались с помощью сфальсифицированной страницы.

В прошлую среду была обнаружена фэйковая веб-страница минэкономики, которая оказалась точной копией настоящего сайта. Предприниматели заходили на фейкову страницу, на которой опубликован формуляр-запрос для получения финансовой помощи.

"Просители помощи оставляли в анкете свои персональные данные с указанием банковских счетов, на которые могли быть перечислены средства от правительства", - сообщает DW.

После этого мошенники планировали использовать эти данные, подавая эти запросы через настоящую страницу, указывая сфальсифицированы банковские счета. Тем временем настоящая страница министерства экономики была заблокирована из-за попытки фишинга той же финансовой помощи для предпринимателей.

"Фальшивый сайт находится на сервере в США, а заявитель скрывается за службой анонимизации в Панаме. Следователи Центра противодействия киберпреступности полиции Северного Рейна-Вестфалии пытаются удалить фальшивую страницу из сети. Вероятнее всего, преступники хотели воспользоваться пасхальными каникулами для своей аферы", - отметили в DW.

Тем временем выплаты в экстренной помощи для немецких предпринимателей приостановлены.

Напомним, из-за карантина в Украине правительство и Национальный банк подготовили две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса.

Германия самолетами будет доставлять сезонных работников из Восточной Европы Германия пригрозила санкциями Венгрии за злоупотребление карантином
Новости Украины Германиякибератака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь