Оставят без медпомощи: украинцам сообщили неприятное известие

Медреформу в 2020 году хотят перенести, а может даже и отменить. В таком случае украинцы останутся без медпомощи, хотя все ожидают, что уже с 1 апреля в Украине запустят медреформу на втором и третьем уровне.

Медреформа должна охватить всю специализированную помощь: от консультации врача до лечения инсультов. Однако теперь неизвестно, чем все закончится, передает "Сегодня".

Вознесенская многопрофильная больница в Николаевской области, кроме своего района, принимает пациентов еще из пяти. Это плюс 120 тысяч человек. Их лечение никто не оплачивает, но отказать им медики тоже не могут.

По словам медика, четыре года назад медучреждение было обычной районной больницей. На старте реформы местные власти нашли инвесторов и вложили в учреждение деньги. Купили современный компьютерный томограф, ангиограф, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, машину экстренной помощи полной комплектации и так далее.

"Что может быть хуже, чем если ничего не менять. Есть только риск, что мы останемся в нынешней ситуации", – делится мыслями Владимир Красеха.

Если медреформу отложат или отменят - больницы больше не получат финансирование. В парламенте лежит два законопроекта - они предлагают отменить финансовые гарантии и оставить все, как есть. Однако народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий пытается успокоить и заверяет, что реформу никто отменять не планирует.

Напомним, что Усик резко высказался о коронавирусе. По его словам, в Украине есть проблемы поважнее, а паника людей не является обоснованной.

Мы писали, что коронавирус 2020 уже достиг масштабов пандемии и в данный момент полностью устранить его просто невозможно, однако можно уменьшить воздействие. Для этого необходимы слаженные действия властей и граждан.