Залишать без медичної допомоги: українцям повідомили неприємну звістку

Медреформу в 2020 році хочуть перенести, а може навіть і скасувати. В такому разі українці залишаться без меддопомоги, хоча всі очікують, що вже з 1 квітня в Україні запустять медреформу на другому і третьому рівні.

Медреформа повинна охопити всю спеціалізовану допомогу: від консультації лікаря до лікування інсультів. Однак тепер невідомо, чим все закінчиться, передає "Сьогодні".

Вознесенська багатопрофільна лікарня в Миколаївській області, крім свого району, приймає пацієнтів ще з п'яти. Це плюс 120 тисяч осіб. Їх лікування ніхто не оплачує, але відмовити їм медики теж не можуть.

За словами медика, чотири роки тому медзаклад було звичайною районною лікарнею. На старт реформи місцева влада знайшла інвесторів і вклали в установу гроші. Купили сучасний комп'ютерний томограф, ангіограф, ендоскопічне обладнання, апарати УЗД, машину екстреної допомоги повної комплектації і так далі.

"Що може бути гірше, ніж якщо нічого не міняти. Є тільки ризик, що ми залишимося в нинішній ситуації", – ділиться думками Володимир Красєха.

Якщо медреформу відкладуть або скасують - лікарні більше не отримають фінансування. У парламенті лежить два законопроекти - вони пропонують скасувати фінансові гарантії і залишити все, як є. Однак народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький намагається заспокоїти і запевняє, що реформу ніхто скасовувати не планує.

Нагадаємо, що Усик різко висловився про коронавирус. За його словами, в Україні є важливіші проблеми, а паніка людей не є обгрунтованою.

Ми писали, що коронавірус 2020 вже досяг масштабів пандемії і в даний момент повністю усунути його просто неможливо, проте можна зменшити вплив. Для цього необхідні злагоджені дії влади і громадян.