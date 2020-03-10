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Комитет Верховной рады рассмотрит отмену медреформы

Новости » Политика     10.03.2020 - 19:13
Комитет Верховной рады рассмотрит отмену медреформы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вопрос отмены медреформы рассмотрят 13 марта

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140). В постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля текущего года. Он подчеркнул, что "люди боятся закрытия больниц".

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый Кабинет министров планирует продолжать медицинскую реформу, которая должна завершиться успехом для пациентов и врачей.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что медицинская реформа выполнена на 80%. При этом он добавил, что ни одно медицинское учреждение не будет закрыто в рамках реформы.

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