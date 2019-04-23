Не все эффективно: Комаровский рассказал родителям о закаливании детей

Доктор Комаровский высказался о закаливании детей (facebook.com/uakomar)

Комаровский рассказал, с какого возраста можно начинать закалять детей

Доктор Комаровский объяснил родителям, с какого возрасту нужно начинать закалять детей и почему многие процедуры не имеет смысла.

Комаровский ответил на своем форуме на вопрос от родителей по поводу того, с какого возраста нужно начинать закаливание детей. Он объяснил, что закаливание – это действия, которые направлены на то, чтобы усилить защиту ребенка от опасных природных воздействий, от движущегося воздуха, контрастов температур, солнца, холодного воздуха.

Он отметил, что с такой точки зрения, конкретные закаливающие процедуры в подавляющем большинстве случаев, неэффективны.

"Под закаливанием следует понимать соответствующий образ жизни, при котором ребенок не перегревается, много гуляет, в комнате поддерживается адекватный воздухообмен, ребенка не заставляют есть, одевают так, чтобы исключить потливость. Исходя из этого, закаливание, т.е. адекватный, соответствующий физиологическим потребностям, образ жизни, должен начинаться с момента рождения ребенка", - пояснил родителям доктор Комаровский.

Закалять детей нужно правильно (pixabay.com)

Он напомнил, что к большому сожалению, под закаливанием многие понимают некие закаливающие процедуры, которые в большинстве случаев неэффективны, если при этом не осуществляется коррекция образа жизни ребенка.

Доктор Комаровский о закаливании детей (YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Комаровский рассказал о причинах сухости кожи ребенка.

А также писали о том, что доктор Комаровский высказался о вегетарианстве и сыроедении и рассказал, можно ли такой образ жизни прививать детям.