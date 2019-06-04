Оставил отметину на лбу: Мосийчук избил Ляшко тростью

Мосийчук избил Ляшко тростью, из-за чего лидер "Радикальной партии" выкладывает очень мало фотографий в социальные сети и старается не "светиться" на телеэфирах крупным планом. Об этом информирует Страна.

46-летний нардеп пытается тщательно скрывать шишку на лбу, которую оставил Игорь Мосийчук до выхода из "Радикальной партии". Конфликт произошел около двух недель назад из-за денежных вопросов.

Мосийчук избил Ляшко (скрин: facebook.com/O.Liashko)

"Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуация внутри партии - деньги, бюджет, медиаподдержка, развал структуры", - рассказал источник из партии.

Однако сам Мосийчук отрицает свою причастность к избиению, утверждая, что данная информация является лживой и не имеет никакого отношения к действительности.

"Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен", - рассказал он.

Ранее, в сети напали на Янину Соколову из-за интервью с Медведчуком.

До этого Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии.

Также мы писали, что Мосийчука оштрафуют за фотографию избирательного бюллетеня.