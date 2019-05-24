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Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Новости » Политика    24.05.2019 - 20:58
Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
Фото: Игорь Мосийчук (facebook.com/igor.mosijcuk)

Мосийчук отметил, что это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое он был вынужден принять

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мосийчука в Facebook.

Он отметил, что это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое он был вынужден принять.

"Серьезные идеологические разногласия тащили за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти наперекор собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - написал Мосийчук.

Народный депутат также отметил, что сейчас Украина, "как никогда, нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее".

"Как именно это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил и продолжить политическую деятельность. Сейчас определяюсь относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - оповещу общественность и СМИ", - отметил Мосийчук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука составили протокол во время президентских выборов за фото бюллетеня.

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Новости Украины Игорь МосийчукРадикальная партия Олега Ляшко
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