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Может оставаться навсегда: украинская врач заявила о "хроническом" коронавирусе

Пятница 04 декабря 2020 18:49
Может оставаться навсегда: украинская врач заявила о "хроническом" коронавирусе
Коронавирус может оставаться в организме навсегда (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус может оставаться в организме навсегда, переходя в хроническую форму. А при ослаблении иммунитета снова проявлять себя. Сейчас ученые всерьез рассматривают такую вероятность.

Исследователи говорят, что после фактического выздоровления оставшийся в организме вирус может вызывать повторное заболевание. С такими предположениями согласна Светлана Гук, врач-пульмонолог "коронавирусного отделения" в Киеве, пишет "Украина 24".

Медик дважды болела коронавирусом в течение четырех месяцев.

"У меня дважды был ПЦР позитивный, с разницей в 4 месяца, и мы считали это повторным заражением. Сейчас идут дебаты по поводу того, что вирус может оставаться в организме человека, как и некоторые другие вирусы, например, герпес. Это исследуется, и, возможно, он будет оставаться в организме, выяснится, что у него есть такие свойства, и проявлять себя во время снижения иммунитета, как герпетическая инфекция", - сказала врач.

Ранее врачи уже рассказывали, что коронавирус может оставаться в организме навсегда. Ученые всего мира все чаще склоняются к мысли, что COVID-19, как гепатит С или ВИЧ, может быть в нашем теле, постепенно разрушая его.

Также мы писали, что доктор Комаровский жестко раскритиковал некоторые методы борьбы с коронавирусом.

А вот известный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.

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