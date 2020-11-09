COVID-19 остается навсегда и медленно разрушает организм: украинские врачи сделали признание

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус оказался еще коварнее, чем прогнозировали ученые

Коронавирус может оставаться в организме человека навсегда. Ведь иммунитет к болезни вырабатывается нестойкий. Ученые начали сомневаться в действенности вакцины, на которую надеется человечество.

Кроме того, есть факты, которые говорят что COVID-19 не исчезает из организма после выздоровления, говорится в сюжете ТСН.

Некоторые украинцы переболели еще весной, но болезнь дает о себе знать до сих пор. Врач-пульмонолог "коронавирусного отделения" Светлана Гук почувствовала это на своем опыте.

Первый раз она переболела коронавирусом в июне. Тест на антитела дал хороший результат, но уже через четыре месяца температура подскочила снова. Светлана во второй раз заболела COVID-19.

Официально подтвержденных случаев повторного заражения в мире сейчас всего четыре. В одном из случаев повторное заражение произошло уже генетически измененным вирусом.

Ученые говорят, что коронавирус поражает не только легкие. От него страдает еще и мозг. Пациенты жалуются на депрессии, панические атаки, бессонница, снижение умственных способностей и даже суицидальные настроения.

Так, с начала осени в Киеве четверо пациентов выпрыгнули из окон больниц и разбились насмерть. А врачи говорят, что треть людей, переживших коронавирус, получили нервные и психические расстройства вплоть до потери работоспособности.

Программист Анатолий Величко рассказал, что через два месяца после пережитого коронавируса, не смог совершенно работать. У него началась паническая атака, когда он сел за компьютер.

Ученые говорят, что осложнения коронавируса будто старят человека на 10 лет. Вирус может оставаться в теле навсегда, как гепатит С или ВИЧ, разрушая постепенно организм.

Коронавирус атакует повторно (видео: ТСН)

Напомним, что в Украине 8687 новых случаев коронавируса зафиксировано на 9 ноября. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях. С начала пандемии в Украине подтвердили 469 018 случаев COVID-19.

А вот в субботу, 7 ноября, в Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек (10 746 случаев).