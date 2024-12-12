Остапчуки вперше показали новонародженого сина: зворушливі кадри з пологового будинку

Телеведучий Володимир Остапчук втретє став батьком - його третя дружина Катерина Полтавська у вівторок, 10 грудня, народила сина. А сьогодні молоді батьки показали обличчя дитини повністю.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільний пост в Instagram подружжя.
"Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки. Щоразу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає", - зазначила Полтавська.
Також вона розповіла, що її на певний час перестало дратувати в чоловікові те, що він голосно розмовляє.
Остапчук і Полтавська перед пологами (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
На зворушливих світлинах показано, як Полтавська та Остапчук готуються до народження малюка. Телеведучий ніжно цілує живіт своєї дружини, а також очікує появи своєї третьої дитини.
Син Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Як відомо, малюк з'явився на світ у результаті планового кесаревого розтину.
На фото показані також перші хвилини Тимофія після народження. Оскільки дружині Остапчука робили операцію, малюка спочатку приклали "шкіра до шкіри" до батька. Якщо ж жінка народжує самостійно, за протоколом, малюка викладають у перші хвилини життя на живіт матері, а також намагаються одразу ж прикласти до грудей.
Володимир Остапчук з Тимофієм (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"Пологи - це не казка, це складний процес (не хочу прикрашати), але персонал зробив їх максимально приємними", - зазначила Катерина Полтавська.
Також дружина Остапчука подякувала персоналу приватної клініки, де народжувала, за підтримку.
Володимир Остапчук із молодою дружиною опублікували перше відео із сином.
Фоловери зіркового подружжя тут же почали коментувати публікацію:
Тимофій Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Нагадаємо, Полтавська - третя дружина Остапчука. До цього він уже був у шлюбі з Оленою Войченко, від якої має 2 дітей, а також із нотаріусом Христиною Горняк.
З Катериною Полтавською він познайомився восени 2022 року, коли тільки розійшовся з Горняк.
Стосунки пари стрімко розвивалися: майже одразу вони почали жити разом, потім зареєстрували шлюб, а навесні 2024 року Катерина завагітніла.
Остапчуки заздалегідь розсекретили стать дитини, а також придумали їй ім'я.
Син Остапчука і Полтавської з'явився на світ 10 грудня. 24-річній блогерці робили кесарів розтин за медичними показами - у неї дві матки, і сама б вона не змогла народити.
Малюк народився з вагою 3020 грамів і зростом 53 сантиметри.
Остапчук і Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)