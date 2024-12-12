Остапчуки вперше показали новонародженого сина: зворушливі кадри з пологового будинку

"Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки. Щоразу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає", - зазначила Полтавська.

Також вона розповіла, що її на певний час перестало дратувати в чоловікові те, що він голосно розмовляє.

Остапчук і Полтавська перед пологами (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На зворушливих світлинах показано, як Полтавська та Остапчук готуються до народження малюка. Телеведучий ніжно цілує живіт своєї дружини, а також очікує появи своєї третьої дитини.

Син Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Як відомо, малюк з'явився на світ у результаті планового кесаревого розтину.

На фото показані також перші хвилини Тимофія після народження. Оскільки дружині Остапчука робили операцію, малюка спочатку приклали "шкіра до шкіри" до батька. Якщо ж жінка народжує самостійно, за протоколом, малюка викладають у перші хвилини життя на живіт матері, а також намагаються одразу ж прикласти до грудей.

Володимир Остапчук з Тимофієм (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Пологи - це не казка, це складний процес (не хочу прикрашати), але персонал зробив їх максимально приємними", - зазначила Катерина Полтавська.

Також дружина Остапчука подякувала персоналу приватної клініки, де народжувала, за підтримку.

Володимир Остапчук із молодою дружиною опублікували перше відео із сином.

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркового подружжя тут же почали коментувати публікацію:

"Так добре розписала, що захотілося завагітніти", - написала блогерка Любка-Губка

"Вітаю-обнімаю", - зазначив телеведучий Анатолій Анатоліч

"Який гарний"

"Нехай росте здоровим і щасливим під мирним небом"

"Вітаємо Тимофія в цьому несправедливому, але водночас прекрасному світі".

Тимофій Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Полтавська - третя дружина Остапчука. До цього він уже був у шлюбі з Оленою Войченко, від якої має 2 дітей, а також із нотаріусом Христиною Горняк.

З Катериною Полтавською він познайомився восени 2022 року, коли тільки розійшовся з Горняк.

Стосунки пари стрімко розвивалися: майже одразу вони почали жити разом, потім зареєстрували шлюб, а навесні 2024 року Катерина завагітніла.

Остапчуки заздалегідь розсекретили стать дитини, а також придумали їй ім'я.

Син Остапчука і Полтавської з'явився на світ 10 грудня. 24-річній блогерці робили кесарів розтин за медичними показами - у неї дві матки, і сама б вона не змогла народити.

Малюк народився з вагою 3020 грамів і зростом 53 сантиметри.

Остапчук і Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)