ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Остапчук заявил в полицию на бывшую жену из-за детей: "буду обращаться в суд"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 июня 2021 16:06
Остапчук заявил в полицию на бывшую жену из-за детей: "буду обращаться в суд" Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Роман Мирончук

Владимир Остапчук продолжает "воевать" со своей бывшей женой Еленой Войченко из-за детей. Известный украинский телеведущий жалуется, что у них равные права на воспитание двоих общих детей, но экс-жена не позволяет ему видеться с ними. Он уже не раз вызывал полицию и теперь намерен подавать в суд.

Об этом Остапчук сообщил в Instagram-stories.

Он также опубликовал фото, на котором видна машина правоохранителей и заявление в полицию.

Остапчук заявил в полицию на бывшую жену из-за детей: &quot;буду обращаться в суд&quot;

Скриншот с Instagram

"Елена Войченко систематически нарушает график свиданий с детьми. Мне надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права", - написал шуомен.

Отметим, Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. Пара еще начала встречаться во время учебы в университете. У них есть дочь Эмилия и сын Эван.

По словам ведущего, они расстались из-за многочисленных семейных ссор. Елена же говорила, что всему виной измены мужа. В 2020 году Остапчук познакомился с юристом Кристиной Горняк. Позже он ей сделал предложение и через несколько месяцев они поженились.

Раньше пара жила в большой квартире, но вскоре решили снимать апартаменты поменьше, ведь они думали, что дети телеведущего будут часто гостить у них, но этого не случилось.

Напомним, Владимир Остапчук с новой женой отдохнули в Черногории. Пара показала яркие фото с отдыха.

Мы также писали о том, что жена Остапчука пояснила, почему не поехала на похороны его близкого человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
шоубиз Владимир Остапчук
LITE
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела