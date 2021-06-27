Остапчук заявив в поліцію на колишню дружину через дітей: "буду звертатися до суду"

Володимир Остапчук продовжує "воювати" зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко через дітей. Відомий український телеведучий скаржиться, що у них рівні права на виховання двох спільних дітей, але екс-дружина не дозволяє йому бачитися з ними. Він уже не раз викликав поліцію і тепер має намір подавати до суду.

Він також опублікував фото, на якому видно машина правоохоронців і заяву в поліцію.

Скріншот з Instagram

"Олена Войченко систематично порушує графік побачень з дітьми. Мені набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю. На жаль, за такі порушення буду звертатися до суду, щоб захистити свої права", - написав шуомен.

Зазначимо, Володимир Остапчук та Олена Войченко прожили в шлюбі 12 років. Пара ще почала зустрічатися під час навчання в університеті. У них є дочка Емілія і син Еван.

За словами ведучого, вони розлучилися через численні сімейні сварки. Олена ж казала, що всьому виною зради чоловіка. У 2020 році Остапчук познайомився з юристом Христиною Гірник. Пізніше він їй зробив пропозицію і через кілька місяців вони одружилися.

Раніше пара жила у великій квартирі, але незабаром вирішили знімати трохи менші апартаменти, адже вони думали, що діти телеведучого будуть часто гостювати у них, але цього не сталося.