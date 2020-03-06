ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Остапчук "сцепился" с девушкой с инвалидностью из-за Евровидения 2020

STYLERТелешоу    06.03.2020 - 19:57
Остапчук "сцепился" с девушкой с инвалидностью из-за Евровидения 2020
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Евровидение 2020 вызвало очередную волну скандалов

Евровидение 2020 продолжает обрастать неприятностями. Мало того, что международный песенный конкурс, запланированный на май в Нидерландах, могут отменить из-за угрозы коронавируса, так еще и украинские селебретис успевают "отличится" нелепыми высказываниями о Евровидении, его участниках, и людях с инвалидностью.

Так, шоумен Владимир Остапчук после раздутого скандала со своим разводом угодил в новые неприятности, назвав Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков". Но телеведущему ответили. Александра Кутас, популярная украинская модель в инвалидном кресле обратилась к Остапчуку, указав, что слово "инвалид", сказанное им перед концертом группы KAZKA является очень оскорбительным и на законодательном уровне запрещено в Украине с 2018 года.

Напомним, что в 37 законах Украины слова и словосочетания "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" будут заменены на "лицо (особа) с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

Остапчук ответил Александре, отметив, что никого не собирался обижать, приносит извинения и не видит в этом никакой проблемы.

"Да, простите, раз такие вещи обижают, приношу извинения. Вообще не вижу тут проблемы. Так в чем же суть претензии?" - написал телеведущий девушке.

Остапчук &quot;сцепился&quot; с девушкой с инвалидностью из-за Евровидения 2020

Модель с инвалидностью ответила Остапчуку (скрин: facebook.com/alexandrakutas)

Отметим, что во время своего выступления Остапчук также призвал не покупать билеты на Евровидение, так как все знают, что победит российская группа Little Big, авторы хита Skibidi.

Кроме того, телеведущий довольно жестко прошелся по многих участниках Евровидения от Украины.

Остапчук оскорбил участников Евровидения (видео: YouTube)

Напомним, что ранее Jerry Heil попала в скандал за то, что выразила поддержку российским участникам Евровидения 2020 - группе Little Big.

Евровидение 2020 под угрозой срыва из-за коронавируса: подробности Евровидение 2020: букмекеры изменили прогноз для Украины
Новости Украины ЕвровидениеЕвровидение 2020
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь