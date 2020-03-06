Остапчук "сцепился" с девушкой с инвалидностью из-за Евровидения 2020

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Евровидение 2020 вызвало очередную волну скандалов

Евровидение 2020 продолжает обрастать неприятностями. Мало того, что международный песенный конкурс, запланированный на май в Нидерландах, могут отменить из-за угрозы коронавируса, так еще и украинские селебретис успевают "отличится" нелепыми высказываниями о Евровидении, его участниках, и людях с инвалидностью.

Так, шоумен Владимир Остапчук после раздутого скандала со своим разводом угодил в новые неприятности, назвав Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков". Но телеведущему ответили. Александра Кутас, популярная украинская модель в инвалидном кресле обратилась к Остапчуку, указав, что слово "инвалид", сказанное им перед концертом группы KAZKA является очень оскорбительным и на законодательном уровне запрещено в Украине с 2018 года.

Напомним, что в 37 законах Украины слова и словосочетания "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" будут заменены на "лицо (особа) с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

Остапчук ответил Александре, отметив, что никого не собирался обижать, приносит извинения и не видит в этом никакой проблемы.

"Да, простите, раз такие вещи обижают, приношу извинения. Вообще не вижу тут проблемы. Так в чем же суть претензии?" - написал телеведущий девушке.

Модель с инвалидностью ответила Остапчуку (скрин: facebook.com/alexandrakutas)

Отметим, что во время своего выступления Остапчук также призвал не покупать билеты на Евровидение, так как все знают, что победит российская группа Little Big, авторы хита Skibidi.

Кроме того, телеведущий довольно жестко прошелся по многих участниках Евровидения от Украины.

Остапчук оскорбил участников Евровидения (видео: YouTube)

Напомним, что ранее Jerry Heil попала в скандал за то, что выразила поддержку российским участникам Евровидения 2020 - группе Little Big.