ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Остапчук "зчепився" з дівчиною з інвалідністю через Євробачення 2020

STYLERТелешоу    06.03.2020 - 19:57
Остапчук "зчепився" з дівчиною з інвалідністю через Євробачення 2020
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Євробачення 2020 викликало чергову хвилю скандалів

Євробачення 2020 продовжує обростати неприємностями. Мало того, що міжнародний пісенний конкурс, запланований на травень у Нідерландах, можуть скасувати через загрозу коронавіруса, так ще й українські селебретіс встигають "відзначитись" безглуздими висловлюваннями про Євробачення, його учасників, та людей з інвалідністю.

Так, шоумен Володимир Остапчук після скандалу зі своїм розлученням потрапив у нові неприємності, назвавши Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів і фріків". Але телеведучому відповіли. Олександра Кутас, популярна українська модель в інвалідному кріслі звернулася до Остапчука, вказавши, що слово "інвалід", сказане ним перед концертом групи KAZKA є дуже образливим і на законодавчому рівні заборонено в Україні з 2018 року.

Нагадаємо, що в 37 законах України слова і словосполучення "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" будуть замінені на "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни".

Остапчук відповів Олександрі, зазначивши, що нікого не збирався ображати, приносить вибачення і не бачить в цьому жодної проблеми.

"Так, вибачте, раз такі речі ображають, приношу вибачення. Взагалі не бачу тут проблеми. Так в чому ж суть претензії?" - написав телеведучий дівчині.

Остапчук &quot;зчепився&quot; з дівчиною з інвалідністю через Євробачення 2020

Модель з інвалідністю відповіла Остапчуку (скрін: facebook.com/alexandrakutas)

Зазначимо, що під час свого виступу Остапчук також закликав не купувати квитки на Євробачення, бо всі знають, що переможе російська група Little Big, автори хіта Skibidi.

Крім того, телеведучий досить жорстко пройшовся по багатьох учасниках Євробачення від України.

Остапчук образив учасників Євробачення (відео: YouTube)

Нагадаємо, що раніше Jerry Heil потрапила в скандал за те, що висловила підтримку російським учасникам Євробачення 2020 - групі Little Big.

Євробачення 2020 під загрозою зриву через коронавірус: подробиці Євробачення 2020: букмекери змінили прогноз для України
Новини України ЄвробаченняЄвробачення 2020
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся