Остапчук "зчепився" з дівчиною з інвалідністю через Євробачення 2020

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Євробачення 2020 викликало чергову хвилю скандалів

Євробачення 2020 продовжує обростати неприємностями. Мало того, що міжнародний пісенний конкурс, запланований на травень у Нідерландах, можуть скасувати через загрозу коронавіруса, так ще й українські селебретіс встигають "відзначитись" безглуздими висловлюваннями про Євробачення, його учасників, та людей з інвалідністю.

Так, шоумен Володимир Остапчук після скандалу зі своїм розлученням потрапив у нові неприємності, назвавши Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів і фріків". Але телеведучому відповіли. Олександра Кутас, популярна українська модель в інвалідному кріслі звернулася до Остапчука, вказавши, що слово "інвалід", сказане ним перед концертом групи KAZKA є дуже образливим і на законодавчому рівні заборонено в Україні з 2018 року.

Нагадаємо, що в 37 законах України слова і словосполучення "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" будуть замінені на "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни".

Остапчук відповів Олександрі, зазначивши, що нікого не збирався ображати, приносить вибачення і не бачить в цьому жодної проблеми.

"Так, вибачте, раз такі речі ображають, приношу вибачення. Взагалі не бачу тут проблеми. Так в чому ж суть претензії?" - написав телеведучий дівчині.

Модель з інвалідністю відповіла Остапчуку (скрін: facebook.com/alexandrakutas)

Зазначимо, що під час свого виступу Остапчук також закликав не купувати квитки на Євробачення, бо всі знають, що переможе російська група Little Big, автори хіта Skibidi.

Крім того, телеведучий досить жорстко пройшовся по багатьох учасниках Євробачення від України.

Остапчук образив учасників Євробачення (відео: YouTube)

Нагадаємо, що раніше Jerry Heil потрапила в скандал за те, що висловила підтримку російським учасникам Євробачення 2020 - групі Little Big.