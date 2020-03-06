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Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса

Новости » Общество     06.03.2020 - 16:58
Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса
Иллюстративное фото (fleep)

Отмечается, что в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то  будут "приняты альтернативные меры"

В связи со вспышкой коронавируса, проведение конкурса Евровидение 2020 в Нидерландах под угрозой срыва. Об этом сообщает Billboard.

Так, представители Европейского вещательного союза, международного организатора конкурса, не будут присутствовать на встрече делегатов Евровидения из 41 страны-участницы 9 марта из-за запрета на поездки, который был введен после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус.

"Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал воздействия коронавируса на конкурс", - отметили в организации.

Также отмечается, что в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то будут "приняты альтернативные меры".

В Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В частности, ученые прогнозируют потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек.

Напомним, сегодня, 6 марта, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Словакии.

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