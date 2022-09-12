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Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известно

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 13:40
Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известно Владимир Остапчук снова разводится? (instagram.com.vova_ostapchuk)
Автор: Styler

Владимир Остапчук и его новая жена Кристина разводятся? В последнее время в сети появилось очень много слухов и домыслов на эту тему. Еще бы, парочка уже давно не появлялась на публике, а их совместное видео датировано маем 2022 года.

В материале Styler читайте, как сейчас живут супруги, и что между ними происходит.

Кристина уезжает из Киева, когда Владимир только приехал

О том, что между супругами пробежала черная кошка, говорят уже давно. Как известно, Владимир был в Италии, в то время как Кристина в Киеве жила в своей квартире.

Некоторые поговаривают, что отношения ведущего и новой жены ухудшились после того, как шоумен отправился в Канаду навестить детей от первого брака.

А теперь выяснилось, что Кристина уезжает из Киева, в то время как ее муж возвращается.

"Скоро в дорогу. Уезжаю на две недели", - написала Кристина в Instagram-stories.

Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известно

Кристина уезжает из Киева (instagram.com/stories/kristygor)

А вот сам Остапчук только вернулся в Украину, о чем он сообщил подписчикам в соцсети.

Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известноОстапчук вернулся в Украину (instagram.com/vova_ostapchuk)

Интересно, что шоумен отписался от Кристины в Instagram, что тоже дает основания полагать, что между ними произошел серьезный разлад. На ее же страничке последнее упоминание о муже - 6 мая 2022 года. После этого - ни слова.

"Эту весну мы никогда не забудем", - подписала Кристина видео.

Слава Демин рассказал, что пара не живет вместе

По словам ведущего Славы Демина, Горняк и Остапчук, которые оформили брак в 2020 году, живут сейчас отдельно.


"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина - неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир уехал в Канаду к своим детям. И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина находится в Киеве уже в своей квартире. Надеюсь, они не будут еще одной парой, разошедшейся во время полномасштабной войны", - отметил Демин в своей программе Слава ПРО.

Сама парочка пока не дает комментариев по этому поводу.

История Кристины и Владимира

Напомним, что начало отношений Кристины и Владимира были непростыми в связи со скандалом, с которым он ушел из предыдущей семьи, где у него осталось двое детей.

Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известноВладимир и Кристина поженились в 2020 году (instagram.com/kristygor)

До Кристины Владимир был женат на Елене Войченко. Они прожили вместе 12 лет. В браке у них родились сын Эван-Александр и дочь Эмилия. После того, как ведущий сказал Елене, что уходит к Кристине, супруга запретила ему видеться с детьми.

Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известноЕлена Войченко и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

По словам Остапчука, он уже миллион раз просил прощения у бывшей жены за то, что произошло между ними, но она не идет на это.

Также Кристину Горняк осуждало много украинцев, обвиняя ее в том, что она увела мужчину из семьи.

Сейчас дочь ведущего Эмилия и сын Эван вместе с мамой находятся в канадском Торонто. Владимир смог увидеть детей лишь единожды, когда они пересекали западную границу Украины через несколько дней после начала войны.

Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известноВладимир Остапчук с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

При этом он был не против их выезда и даже написал разрешение от руки. После этого он отправился к ним в Канаду, что, по слухам, послужило причиной размолвки с Кристиной, с которой они в браке всего лишь два года.

Как мы ранее писали, Остапчук рассказал об угрозах отца бывшей жены.

Также ранее ведущий шокировал откровениями о бывшей жене.

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Владимир Остапчук
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