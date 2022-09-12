Остапчук снова разводится? Кристина уезжает из Киева, после того, как муж удалил ее из друзей: что известно

Владимир Остапчук и его новая жена Кристина разводятся? В последнее время в сети появилось очень много слухов и домыслов на эту тему. Еще бы, парочка уже давно не появлялась на публике, а их совместное видео датировано маем 2022 года.

В материале Styler читайте, как сейчас живут супруги, и что между ними происходит.

Кристина уезжает из Киева, когда Владимир только приехал

О том, что между супругами пробежала черная кошка, говорят уже давно. Как известно, Владимир был в Италии, в то время как Кристина в Киеве жила в своей квартире.

Некоторые поговаривают, что отношения ведущего и новой жены ухудшились после того, как шоумен отправился в Канаду навестить детей от первого брака.

А теперь выяснилось, что Кристина уезжает из Киева, в то время как ее муж возвращается.

"Скоро в дорогу. Уезжаю на две недели", - написала Кристина в Instagram-stories.

Кристина уезжает из Киева (instagram.com/stories/kristygor)

А вот сам Остапчук только вернулся в Украину, о чем он сообщил подписчикам в соцсети.

Остапчук вернулся в Украину (instagram.com/vova_ostapchuk)

Интересно, что шоумен отписался от Кристины в Instagram, что тоже дает основания полагать, что между ними произошел серьезный разлад. На ее же страничке последнее упоминание о муже - 6 мая 2022 года. После этого - ни слова.

"Эту весну мы никогда не забудем", - подписала Кристина видео.

Слава Демин рассказал, что пара не живет вместе

По словам ведущего Славы Демина, Горняк и Остапчук, которые оформили брак в 2020 году, живут сейчас отдельно.



"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина - неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир уехал в Канаду к своим детям. И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина находится в Киеве уже в своей квартире. Надеюсь, они не будут еще одной парой, разошедшейся во время полномасштабной войны", - отметил Демин в своей программе Слава ПРО.

Сама парочка пока не дает комментариев по этому поводу.

История Кристины и Владимира

Напомним, что начало отношений Кристины и Владимира были непростыми в связи со скандалом, с которым он ушел из предыдущей семьи, где у него осталось двое детей.

Владимир и Кристина поженились в 2020 году (instagram.com/kristygor)

До Кристины Владимир был женат на Елене Войченко. Они прожили вместе 12 лет. В браке у них родились сын Эван-Александр и дочь Эмилия. После того, как ведущий сказал Елене, что уходит к Кристине, супруга запретила ему видеться с детьми.

Елена Войченко и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

По словам Остапчука, он уже миллион раз просил прощения у бывшей жены за то, что произошло между ними, но она не идет на это.

Также Кристину Горняк осуждало много украинцев, обвиняя ее в том, что она увела мужчину из семьи.

Сейчас дочь ведущего Эмилия и сын Эван вместе с мамой находятся в канадском Торонто. Владимир смог увидеть детей лишь единожды, когда они пересекали западную границу Украины через несколько дней после начала войны.

Владимир Остапчук с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

При этом он был не против их выезда и даже написал разрешение от руки. После этого он отправился к ним в Канаду, что, по слухам, послужило причиной размолвки с Кристиной, с которой они в браке всего лишь два года.