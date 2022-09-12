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Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомо

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Понеділок 12 вересня 2022 13:40
Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомо Володимир Остапчук знову розлучається? (instagram.com.vova_ostapchuk)
Автор: Styler

Володимир Остапчук і його нова дружина Христина розлучаються? Останнім часом в мережі з'явилося дуже багато чуток і домислів на цю тему. Ще б пак, парочка вже давно не з'являлася на публіці, а їх спільне відео датоване травнем 2022 року.

У матеріалі Styler читайте, як зараз живе подружжя, і що між ними відбувається.

Христина їде з Києва, коли Володимир тільки приїхав

Про те, що між подружжям пробігла чорна кішка, говорять вже давно. Як відомо, Володимир був в Італії, в той час як Христина в Києві жила в своїй квартирі.

Деякі подейкують, що відносини ведучого і нової дружини погіршилися після того, як шоумен відправився в Канаду відвідати дітей від першого шлюбу.

А тепер з'ясувалося, що Христина їде з Києва, в той час, як її чоловік повертається.

"Скоро в дорогу. Їду на два тижні", - написала Христина в Instagram-stories.

Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомо

Христина їде з Києва (instagram.com/stories/kristygor)

А ось сам Остапчук тільки повернувся в Україну, про що він повідомив підписникам в соцмережі.

Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомоОстапчук повернувся в Україну (instagram.com/vova_ostapchuk)

Цікаво, що шоумен відписався від Христини в Instagram, що теж дає підстави вважати, що між ними стався серйозний розлад. На її ж сторінці остання згадка про чоловіка - 6 травня 2022 року. Після цього - ні слова.

"Цю весну ми ніколи не забудемо", - підписала Христина відео.

Слава Дьомін розповів, що пара не живе разом

За словами ведучого слави Дьоміна, Горняк і Остапчук, які оформили шлюб в 2020 році, живуть зараз окремо.


"Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова і Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина - невідомо, але кажуть, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей. І зараз Остапчук знаходиться в Італії, а Христина знаходиться в Києві вже у своїй квартирі. Сподіваюся, вони не будуть ще однією парою, що розійшлася під час повномасштабної війни", - зазначив Дьомін у своїй програмі Слава ПРО.

Сама парочка поки не дає коментарів з цього приводу.

Історія Христини та Володимира

Нагадаємо, що початок відносин Христини і Володимира були непростими у зв'язку зі скандалом, з яким він пішов з попередньої сім'ї, де у нього залишилося двоє дітей.

Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомоВолодимир і Христина одружилися у 2020 році (instagram.com/kristygor)

До Христини Володимир був одружений на Олені Войченко. Вони прожили разом 12 років. У шлюбі у них народилися син Еван-Олександр і дочка Емілія. Після того, як ведучий сказав Олені, що йде до Христини, дружина заборонила йому бачитися з дітьми.

Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомоОлена Войченко та Володимир Остапчук (фото: instagram.com/olenavoychenko)

За словами Остапчука, він вже мільйон разів просив вибачення у колишньої дружини за те, що сталося між ними, але вона не йде на це.

Також Христину Гірник засуджувало багато українців, звинувачуючи її в тому, що вона повела чоловіка з сім'ї.

Зараз дочка ведучого Емілія і син Еван разом з мамою знаходяться в канадському Торонто. Володимир зміг побачити дітей лише одного разу, коли вони перетинали західний кордон України через кілька днів після початку війни.

Остапчук знову розлучається? Христина їде з Києва, після того, як чоловік видалив її з друзів: що відомоВолодимир Остапчук з сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

При цьому він був не проти їх виїзду і навіть написав дозвіл від руки. Після цього він відправився до них у Канаду, що, за чутками, послужило причиною сварки з Христиною, з якою вони в шлюбі всього лише два роки.

Як ми раніше писали, Остапчук розповів про погрози батька колишньої дружини.

Також раніше ведучий шокував одкровеннями про колишню дружину.

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Володимир Остапчук
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