"Не боюсь этих подонков": Остапчук рассказал об угрозах отца бывшей жены

Скандал между телеведущим Владимиром Остапчуком и его бывшей женой Еленой Войченко набирает обороты. После нового интервью экс-супруги, в котором она оскорбила его нынешнюю жену Кристину Горняк, шоумен обнародовал несколько неприятных фактов о семье Войченко. В ответ ему начал угрожать ее отец.

Об этом Владимир рассказал в своих Instagram -сторис, а также показал переписку с бывшим тестем.

Сергей Войченко написал Остапчуку в Telegram. Мужчина заявил, что Владимира якобы ждет уголовная ответственность за уклонение от службы в ВСУ. А также написал, что будет судиться с ведущим, если тот "не удалит ложь".

"Ты уклоняющийся от службы в ВСУ. Должен был отработать в деревне или служить. Нанес ущерб государству. Это не только безнравственно - это уголовная ответственность. Поэтому рекомендую не лгать и удалить ложь. В противном случае запущу юридический процесс от общественной организации", - написал Войченко.

В ответ на это телеведущий попросил оставить его и его семью в покое, а также пригрозил, если "сын-рецидивист" Войченко попытается навредить кому-то из его близких, он будет реагировать. Также Остапчук добавил, что не боится "бандитского запугивания".

На что бывший тесть назвал его "мразью" и заявил, что Владимиру пора "прощаться с карьерой".

"Сергей Войченко, отец моей бывшей жены, угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей", - написал ведущий.

По словам Владимира, он не боится угроз, однако ходатайство в прокуратуру уже подал. Также Остапчук опубликовал фото Сергея Войченко и отметил, что если с ним что-то случится, это будет вина членов семьи бывшей супруги.

"Я не боюсь этих мерзавцев. Но если что-то случится со мной - это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа, которого, по словам местных жителей, выпустили на свободу. Ходатайство в прокуратуру уже подано", - отметил шоумен.

Кроме того, оказалось, что Сергей Войченко уже совершал нападение на Остапчука в 2020 году. Тогда все это задокументировали сотрудники полиции.

"26.07.2020 Сергей Войченко уже совершал на меня нападение. Все зафиксировала полиция. Вы знаете, что он мне сказал? "Я все порешаю, только время тратишь", - добавил Владимир.

Ведущий также напомнил, что родные Елены Войченко не дают его родителям видеться с внуками.

"Теперь вы понимаете, почему я молчал три года. Это ужасные люди. На фото моя мама, которой Сергей Войченко запретил видеть внуков. Так и сказал: "Я вас к внукам не пущу". И дети мои все прошедшее лето были у одних родителей. А моих - просто не пускали и не давали видеть",- поделился Остапчук.

Владимир Остапчук показал переписку с бывшим тестем и угрозы с его стороны (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)