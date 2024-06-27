Остапчук потрапив у скандал через ТЦК та "відмазування" від служби: він спробував виправдатися

Чому шоумена почали хейтити

Так, фронтмен гурту Our Atlantic Віктор Байда розмістив допис, у якому розповів, що проходив ВЛК разом с Остапчуком. Вони зустрілися 19 червня у поліклініці.

Байда та Остапчук (скріншот)

"Я запитав його: "тебе теж запакував патруль поліції?". Він сказав, що "ні, я сам прийшов". Я розповів йому історію, що я та ще декілка людей доїхали сюди насилу, тому що по дорозі в поліклініку у працівників поліції неодноразово ламалась автівка через що ми добиралися на трьох різних", - почав свою розповідь Байда.

"Нащо він мені відповів, що чув це в рації поліцейських (тут вже висновки робіть самі). Він єдиний, хто проходив ВЛК з супроводом поліції та хвалився мені, що проходить все без черг, хоча насправді це має бути доступним для всіх. Пройшовши експрес ВЛК нас всіх повезли в Шевченківський ТЦК в тому числі й Остапчука (загалом нас було 7)", - додав він.

Далі, за словами артиста, він, Остапчук та інші чоловіки приїхали до ТЦК. Там їм сказали, що додому вони не повернуться. У Байди почалася паніка, а шоумен нібито казав, що "вибору немає і всі повинні служити".

Байда та Остапчук (фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

Потім чоловіки сиділи в автобусі та чекали, коли їх відвезуть в розподільчий пункт. Але Остапчука з ними вже не було. А вже у казармі Байда почув інформацію про те, що шоумен нібито телефонував другу з Верхової Ради, а тому йому "дали відстрочку на місяць".

"Я не намагаюся зруйнувати комусь життя, але таке беззаконня та кумівство розколює українське суспільство. Чим Володимир Остапчук кращий від інших громадян України, які не дивлячись на жорстокий та неправомірний метод мобілізації все одно готові захищати Україну від ворога", - резюмував Байда.

Допис Байди (скріншот)

Як відреагував Остапчук

Коли дописи Байди почали "віруситися", шоумену довелося відреагувати. Він виклав чимало Stories з поясненнями. Також він відповів на слова Байди.

"Думаю, треба пояснити. Він запитав, чим ми відрізняємося. Лише тим, що я не оновлював дані, а ставав на облік. Через те, що колись я виїжджав жити в Канаду, я був знятий з обліку", - заявив Остапчук.

За його словами, 18 травня він отримав повістку на оновлення даних. Далі він пішов до ТЦК, але йому сказали йти до Центру за його місцем прописки.





Остапчук відповів на звинувачення (скріншоти)

Також шоумен прикріпив скріншоти з мобільного застосунку "Резерв+", у якому зазначало дати його візитів до ТЦК.

Stories Остапчука (скріншоти)

Нині шоумен стверджує, що він продовжує займатися ситуацією та збором усіх необхідних документів.

Остапчук пояснив, чому ще не пройшов ВЛК (скріншоти)

Після цього артист гнівно висловився про допис Байди. Він заявив, що співак "бреше".

"Як же за**ало, що зараз будь-який тіп може написати допис з 0 доказів на будь-як тему, а я маю виправдовуватися. Всі докази надав", - пише Остапчук.

Stories Остапчука (скріншот)