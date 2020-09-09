Остапчук отменил свадьбу с новой возлюбленной: жутко обидно

Известный украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" Владимир Остпачук и его невеста Кристина Горняк, с которой они недавно обручились, отменили свадьбу из-за коронавируса.

Накануне COVID-19 заподозрили у возлюбленной Владимира, а сам ведущий канала "Украина" слег с пневмонией. И хотя ПЦР-тест дал отрицательный результат, девушка уверена, что коронавирус у них таки есть.

Кристина написала в Instagram сегодня, 9 сентября, что "сейчас свадьбы не будет".

Девушка говорит, что за эти дни "прошла все этапы: обиду, психи, отторжение, принятие и позитивный настрой".

Невеста шоумена подозревала, что празднованию свадьбы наступает конец, еще когда их подкосила болезнь.

"Стало жутко обидно, что вот как и почему я. Был уже спланирован девичник, вот прям послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, у Вовы был спланирован мальчишник..." - сокрушается Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк отменили свадьбу (фото: instagram.com/kristygor)

Несмотря на то, что все в жизни пошло не так, Кристина уверена, что у них впереди будет "самая красивая и душевная свадьба". А пока что время подумать о своем здоровье.

Также в соцсетях девушка рассказала, что воспаления легких у нее нет, но был типичный для коронавируса симптом - потеря обоняния, а также несколько дней назад возникло першение в горле.

После лечения Горняк и Остапчук намерены сдать повторный тест на коронавирус.

Напомним, что про расставание Владимира Остапчука и его супруги Елены Войченко стало известно в октябре 2019 года. Они прожили вместе 12 лет и воспитывают двоих детей.

Уже скоро шоумен объявил об отношениях с Кристиной Горняк, они быстро съехались и объявили о свадьбе в августе 2020-го.