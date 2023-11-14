Остап Ступка може сісти в тюрму на три роки за "пʼяну" ДТП: що відомо

Відбулися судові дебати у справі українського актора Остапа Ступки, якого звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння . Прокуратура вимагає для нього три роки позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Київської міської прокуратури.

Що відомо про ДТП зі Ступкою

Прокуратура не називає ім'я особи, яка фігурує у справі, але з деталей можна зробити висновок, що йдеться про інцидент за участю Ступки.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 4 квітня на вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва.

Фото з місця ДТП за участю Ступки (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

За даними розслідування, 56-річний водій позашляховика Range Rover, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з припаркованим автомобілем, у якому перебував 38-річний чоловік.

Потерпілого госпіталізували з різними травмами.

Водія Range Rover затримали на місці події. Алкотестер "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Остап Ступка (фото: скріншот з відео)

Спочатку правоохоронні органи кваліфікували справу за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілого.

Проте результати судово-медичної експертизи засвідчили, що отримані потерпілим ушкодження є тяжкими.

З урахуванням цих висновків справу перекваліфіковано за частиною 2 статті 286-1 ККУ, що передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 8 років.

Прокурор у дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.