Остап Ступка може сісти в тюрму на три роки за "пʼяну" ДТП: що відомо
Відбулися судові дебати у справі українського актора Остапа Ступки, якого звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Прокуратура вимагає для нього три роки позбавлення волі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Київської міської прокуратури.
Що відомо про ДТП зі Ступкою
Прокуратура не називає ім'я особи, яка фігурує у справі, але з деталей можна зробити висновок, що йдеться про інцидент за участю Ступки.
Нагадаємо, аварія сталася ввечері 4 квітня на вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва.
Фото з місця ДТП за участю Ступки (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
За даними розслідування, 56-річний водій позашляховика Range Rover, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з припаркованим автомобілем, у якому перебував 38-річний чоловік.
Потерпілого госпіталізували з різними травмами.
Водія Range Rover затримали на місці події. Алкотестер "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.
Остап Ступка (фото: скріншот з відео)
Спочатку правоохоронні органи кваліфікували справу за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілого.
Проте результати судово-медичної експертизи засвідчили, що отримані потерпілим ушкодження є тяжкими.
З урахуванням цих висновків справу перекваліфіковано за частиною 2 статті 286-1 ККУ, що передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 8 років.
Прокурор у дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.
Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.
Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.
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