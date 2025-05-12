Остання весняна Повня здійснить мрії цих знаків Зодіаку: хто головний щасливчик

Водолій

Ваша мрія стане реальністю, Повня може принести новину, яка змінить ваше життя та дозволить почати все з дійсно щасливої сторінки. Ви раптом побачите, що все можливо, і цей момент дасть відчуття свободи, якого вам так давно бракувало. Слухайте свою інтуїцію та не бійтеся зробити крок уперед.

Телець

Ви заслуговуєте на більше і Повня про це вам нагадає. У стосунках або справах, де ви довго мовчали, настане момент істини. У вас з’явиться шанс або змінити все, або нарешті отримати те, за що ви так довго боролись. Не бійтеся спалювати мости, адже на вас чекає дещо особливе, просто уважно подивіться навколо.

Лев

Внутрішній вогонь, який згасав у вашому серці, отримає те, що змусить його знов палати. Ця Повня вас розбудить, а тому ви згадаєте, чого насправді хочете, і зрозумієте, що вже готові за цим йти. Можлива особлива зустріч або розмова, яка все змінить. Саме тому дійте за покликом серця, гороскоп обіцяє вам великі дива.

Скорпіон

Ваша трансформація наблизилася до фінальної стадії. Повня у вашому знаку подарує вам те, про що ви навіть і не мріяли. Те, що здавалося нездійсненним, стане реальністю. Ви нарешті зможете відпустити минуле та спокійно рухатись уперед. У вашому житті починається новий цикл, сильний і вільний.