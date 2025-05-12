Последнее весеннее Полнолуние исполнит мечты этих знаков Зодиака: кто главный счастливчик

Водолей

Ваша мечта станет реальностью, Полнолуние может принести новость, которая изменит вашу жизнь и позволит начать все с действительно счастливой страницы. Вы вдруг увидите, что все возможно, и этот момент даст ощущение свободы, которого вам так давно не хватало. Слушайте свою интуицию и не бойтесь сделать шаг вперед.

Телец

Вы заслуживаете большего и Полнолуние об этом вам напомнит. В отношениях или делах, где вы долго молчали, наступит момент истины. У вас появится шанс или изменить все, или наконец получить то, за что вы так долго боролись. Не бойтесь сжигать мосты, ведь вас ждет нечто особенное, просто внимательно посмотрите вокруг.

Лев

Внутренний огонь, который угасал в вашем сердце, получит то, что заставит его вновь пылать. Это Полнолуние вас разбудит, а потому вы вспомните, чего на самом деле хотите, и поймете, что уже готовы за этим идти. Возможна особая встреча или разговор, который все изменит. Именно поэтому действуйте по зову сердца, гороскоп обещает вам большие чудеса.

Скорпион

Ваша трансформация приблизилась к финальной стадии. Полнолуние в вашем знаке подарит вам то, о чем вы даже и не мечтали. То, что казалось несбыточным, станет реальностью. Вы наконец сможете отпустить прошлое и спокойно двигаться вперед. В вашей жизни начинается новый цикл, сильный и свободный.