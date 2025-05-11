Вдалі та невдалі дні нового тижня: астролог дала важливі поради на кожну дату

Повня 12 травня відкриє напружений і насичений тиждень, який пройде під впливом сильних енергетичних коливань і руйнівних градусів. Саме тому важливо знати, які дні середини травня будуть критичними для рішень, втручань та нових починань, і коли навпаки варто діяти, укладати угоди й приймати важливі рішення.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на увесь тиждень та дала прогноз на кожен день.

12 травня - Повня та руйнівний градус Скорпіону

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, коштовних покупок, розлучень. Кризовий, стресовий для організму період спокус та емоційної напруги", - попередила астролог.

О 19:56 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. Жінки, зазначає Соловйова, відчувають її гостріше за чоловіків.

Астролог назвала головні правила на Повню:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Не можна піддаватися навіюванню, провокаціям, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик. Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки

необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну

завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, виконуйте важку роботу.

12 травня Місяць буде у складному для себе знаку Скорпіону. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом.

З 11:27 до 13:27 за київським часом Місяць буде у руйнівному градусі Скорпіону.

"Не призначайте на цей період (з 11:27 до 13:27) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - попередила експерт.

13 травня - критичний день

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, ризикованих авантюр. Після 11:35 за київським часом можливі відвідування перукарні.

"Критичний день. Визнавайте свої помилки, зберігайте пильність. Не піддавайтесь на провокації, не обманюйте. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості", - радить астролог.

14 травня - один з найсприятливіших днів травня

За словами Соловйової, у середу настає вдалий час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, урочистостей, подій, оформлення шлюбу, початку будівництва, зміни місця проживання, подорожей, комерції, бізнесу.

"На цей день можна планувати переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів. Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі. День справедливості, відданості, чесності, вірності обов’язкам. Допомагайте іншим. Можна побачити віщі сни", - зазначила астролог.

15 травня - день правди

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, далеких подорожей, коштовних покупок. Можливі хірургічні та стоматологічні втручання, відвідування перукарні.

"Оточуюча дійсність віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда. Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда. Уникайте сексуальних контактів і вживання алкоголю. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги. Чоловіки мають зробити подарунки жінкам", - радить Соловйова.

16 травня - час для боротьби з негативом

На цей день астролог також застерігає від нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Потрібно очистити себе та своє житло. Можна та треба займатись творчістю. Утримайтесь від сексуальних контактів.

"Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами. Існує не лише небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми", - розповіла експерт.

17 травня - руйнівні градуси та день серйозних змін

Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. Цього дня можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на вищий ступінь розвитку. Це серйозний період, наголосила астролог, його енергія потребує негайного виходу.

"17 травня з 09:45 до 11:39 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Козорогу. Він несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість", - пояснила астролог.

"Не призначайте на цей період (з 09:45 до 11:39) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - додала вона.

18 травня - час для нових перемог

Сприятливий період для нових справ, активності, ініціативи та важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, революційних перебудов, масштабних заходів, оформлення на нову роботу, оформлення шлюбу, накопичення інформації та матеріальних цінностей.

"Період руху вперед, час для рекордів і подвигів. Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Чудовий час аби проявити свої лідерські якості, творчі здібності, провести дозвілля з дітьми, взяти участь в різноманітних розважальних іграх, відвідати концерти, шоу, вистави або самим виступити перед вдячною аудиторією", - зазначила астролог.

Для підсилення енергії використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, носіть золоті прикраси та поласуйте шматочками апельсина. Використовуйте символи соняшника та лева.