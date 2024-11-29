Остання людина, що народилася у 1912: що відомо про найстаршого чоловіка у світі

Жоао Маріньо Нето народився 5 жовтня 1912 року в Марангуапе, Сеара, Бразилія. Його батьки були фермерами й разом з ними Жоао переїхав до сільської місцевості Апуярес.

До 4 років він допомагав батькам у полі, а згодом став працювати на фермі. Основною його роботою став догляд за худобою та збирання плодів.

У юності він одружився з Жозефою Альбано душ Сантуш (1920-1994), і в шлюбі в них народилося 4 дітей: Антоніу, Хосе, Фатіма та Ванда.

Жоао пішов по стопах батька і також став фермером - він обробляв ферму, успадковану його дружиною у Фазенда-Массапе, вирощував кукурудзу та квасолю. Також він займався великою рогатою худобою, козами, свинями та курями.

Найстаріший чоловік у світі Жоао Маріньо Нето (фото з архіву родини)

Другою дружиною довгожителя стала Антонія Родрігес Моура, з якою у шлюбі народилося ще троє дітей: Вінісіус, Джарбас та Консейсау.

Зараз у Жоао шестеро живих дітей, 22 онуки, 15 правнуків і 3 праправнуки.

За словами рекордсмена, секрет його довгого життя полягає у тому, що він оточений хорошими людьми та тримає своїх близьких поруч.

За своє життя він багато разів стикався з труднощами. В його регіоні було сильних посух, які лишили його без врожаю та доходу. Він наполегливо та тяжко працював, щоб побудувати фінансово стабільне життя, накопичивши багато активів, включаючи землю та будинки.

Секрет довголіття найстаршого чоловіка у світі дуже простий (фото з архіву родини)

Від початку 2024 року Жоао має титул найстаршого чоловіка Латинської Америки. Попередній найстарший чоловік Хуан Вісенте Перес з Венесуели помер у віці 114 років у січні цього року.

Тепер Жоао офіційно внесений у Книгу рекордів Гіннеса, як найстарший чоловік у світі.