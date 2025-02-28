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Останній зимовий Молодик нереально ощасливить лише ці знаки Зодіаку

Гороскоп на Молодик (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

28 лютого настає останній Молодик цієї зими. І ця астрологічна подія здатна вплинути на представників чотирьох знаків Зодіаку.

У кого почнеться нове життя та який ритуал на Молодик допоможе залучити успіх, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Гороскоп на Молодик - яким знакам Зодіаку казково пощастить

Точна фаза Молодика - 28 лютого о 02:45. І цей період стане початком нового життя для таких знаків Зодіаку:

  • Водолій - останній зимовий Молодик відкриє для вас двері до чогось по-справжньому важливого. Ви будете натхненні, сповнені ідей і готові ризикувати. Головне - довіряти собі та не боятися виходити за межі звичного.
  • Овен - цей Молодик принесе вам оновлення у стосунках. Ви нарешті зможете розібратися в собі, зрозуміти свої справжні бажання й відпустити те, що більше не приносить радості. Попереду лише романтичні сюрпризи та приємні несподіванки.
  • Телець - Молодик подарує вам енергію для того, щоб втілити давню мрію або ж нарешті зробити сміливий крок у бік змін. Зараз важливо слухати свою інтуїцію. А ще цей період може принести фінансову удачу, тому не проґавте шанс.
  • Діва - Молодик підштовхне вас до нового етапу. Вам варто прислухатися до внутрішніх відчуттів і не боятися слідувати за своїми бажаннями. Успіх прийде до тих, хто готовий діяти.


Яким знакам Зодіаку чекати на подарунки від Молодика (фото: Getty Images)

Ритуал на Молодик

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, як правильно зустрічати Новий Місяць, аби було щастя. Вам потрібно провести вдома прибирання, а потім взяти: свічку, два аркуші, олівець чи ручку. 

Як проводити ритуал:

  • Запаліть свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійдіть все приміщення, освітлюючи нею усі кути.
  • Візьміть свічник, поставте туди свічку, розмістіть її на столі. Сядьте навпроти та напишіть про все, чого хочете позбутися у своєму житті.
  • Вносити до цього списку можна лише те, що стосується безпосередньо вас. Кожен пункт завершуємо словами: "Я пробачаю і відпускаю все, що сталося". 
  • Після того, як перелік буде складено, його необхідно спалити в полум'ї свічки, поклавши лист у будь-яку придатну для цього ємність.
  • Спостерігаючи за тим, як усе згоряє, треба уявляти собі, що у вогні зникають увесь смуток, хвилювання, страхи та розпач.
  • Після цього змити попіл в унітаз та прийняти душ повністю, з головою.
  • Потім повернутись до столу, на якому горить свічка, і написати на аркуші паперу список з подяками.
  • Період, за який треба дякувати - 30 днів від минулого Молодика. Повинно бути щонайменше 12 подяк.
  • Перегорніть лист на інший бік, намалюйте великий рівнобедрений трикутник на весь лист і поділіть його приблизно посередині горизонтальною лінією. 
  • У нижній трапеції треба перерахувати ті матеріальні цілі, яких плануєте досягти протягом прийдешніх 30 днів.
  • У верхньому трикутнику треба перерахувати цілі свого розвитку. 
  • Угорі, над вершиною великого трикутника, пишемо свою місію (слоган).

Після цього перевертайте аркуш, аби плани "дивилися" наверх. Тримайте його перед свічкою, і, дивлячись на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні та уявить, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо. Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. Свічка повинна повністю вигоріти. Потім лист (не згинаючи) потрібно вкласти в гарну книгу або журнал, який подобається. 

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Spiritualify, Ukr.media.

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