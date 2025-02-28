Последнее зимнее Новолуние нереально осчастливит только эти знаки Зодиака

Гороскоп на Новолуние - каким знакам Зодиака сказочно повезет

Точная фаза Новолуния - 28 февраля в 02:45. И этот период станет началом новой жизни для таких знаков Зодиака:

Водолей - последнее зимнее Новолуние откроет для вас дверь к чему-то по-настоящему важному. Вы будете вдохновлены, полны идей и готовы рисковать. Главное - доверять себе и не бояться выходить за рамки привычного.

- последнее зимнее Новолуние откроет для вас дверь к чему-то по-настоящему важному. Вы будете вдохновлены, полны идей и готовы рисковать. Главное - доверять себе и не бояться выходить за рамки привычного. Овен - это Новолуние принесет вам обновление в отношениях. Вы наконец сможете разобраться в себе, понять свои истинные желания и отпустить то, что больше не приносит радости. Впереди только романтические сюрпризы и приятные неожиданности.

- это Новолуние принесет вам обновление в отношениях. Вы наконец сможете разобраться в себе, понять свои истинные желания и отпустить то, что больше не приносит радости. Впереди только романтические сюрпризы и приятные неожиданности. Телец - Новолуние подарит вам энергию для того, чтобы воплотить давнюю мечту или же наконец сделать смелый шаг в сторону перемен. Сейчас важно слушать свою интуицию. А еще этот период может принести финансовую удачу, поэтому не упустите шанс.

- Новолуние подарит вам энергию для того, чтобы воплотить давнюю мечту или же наконец сделать смелый шаг в сторону перемен. Сейчас важно слушать свою интуицию. А еще этот период может принести финансовую удачу, поэтому не упустите шанс. Дева - Новолуние подтолкнет вас к новому этапу. Вам стоит прислушиваться к внутренним ощущениям и не бояться следовать за своими желаниями. Успех придет к тем, кто готов действовать.



Каким знакам Зодиака ждать подарков от Новолуния (фото: Getty Images)

Ритуал на Новолуние

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, как правильно встречать Новолуние, чтобы было счастье. Вам нужно провести дома уборку, а затем взять: свечу, два листа, карандаш или ручку.

Как проводить ритуал:

Зажгите свечу и трижды по часовой стрелке обойдите все помещение, освещая ею все углы.

Возьмите подсвечник, поставьте туда свечу, разместите ее на столе. Сядьте напротив и напишите обо всем, от чего хотите избавиться в своей жизни.

Вносить в этот список можно только то, что касается непосредственно вас. Каждый пункт завершаем словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло".

После того, как список будет составлен, его необходимо сжечь в пламени свечи, положив лист в любую пригодную для этого емкость.

Наблюдая за тем, как все сгорает, надо представлять себе, что в огне исчезают все грусть, волнения, страхи и отчаяние.

После этого смыть пепел в унитаз и принять душ полностью, с головой.

Затем вернуться к столу, на котором горит свеча, и написать на листе бумаги список с благодарностями.

Период, за который надо благодарить - 30 дней от прошлого Новолуния. Должно быть не менее 12 благодарностей.

Переверните лист на другую сторону, нарисуйте большой равнобедренный треугольник на весь лист и поделите его примерно посередине горизонтальной линией.

В нижней трапеции надо перечислить те материальные цели, которых планируете достичь в течение грядущих 30 дней.

В верхнем треугольнике надо перечислить цели своего развития.

Вверху, над вершиной большого треугольника, пишем свою миссию (слоган).

После этого переворачивайте лист, чтобы планы "смотрели" наверх. Держите его перед свечой, и, глядя на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении и представьте, что из этой точки выходят лучи, которые согревают весь мир вокруг. Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. Свеча должна полностью выгореть. Затем лист (не сгибая) нужно вложить в красивую книгу или журнал, который нравится.

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