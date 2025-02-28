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Последнее зимнее Новолуние нереально осчастливит только эти знаки Зодиака

Гороскоп на Новолуние (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

28 февраля наступает последнее Новолуние этой зимы. И это астрологическое событие способно повлиять на представителей четырех знаков Зодиака.

У кого начнется новая жизнь и какой ритуал на Новолуние поможет привлечь успех, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

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Точная фаза Новолуния - 28 февраля в 02:45. И этот период станет началом новой жизни для таких знаков Зодиака:

  • Водолей - последнее зимнее Новолуние откроет для вас дверь к чему-то по-настоящему важному. Вы будете вдохновлены, полны идей и готовы рисковать. Главное - доверять себе и не бояться выходить за рамки привычного.
  • Овен - это Новолуние принесет вам обновление в отношениях. Вы наконец сможете разобраться в себе, понять свои истинные желания и отпустить то, что больше не приносит радости. Впереди только романтические сюрпризы и приятные неожиданности.
  • Телец - Новолуние подарит вам энергию для того, чтобы воплотить давнюю мечту или же наконец сделать смелый шаг в сторону перемен. Сейчас важно слушать свою интуицию. А еще этот период может принести финансовую удачу, поэтому не упустите шанс.
  • Дева - Новолуние подтолкнет вас к новому этапу. Вам стоит прислушиваться к внутренним ощущениям и не бояться следовать за своими желаниями. Успех придет к тем, кто готов действовать.


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Ритуал на Новолуние

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, как правильно встречать Новолуние, чтобы было счастье. Вам нужно провести дома уборку, а затем взять: свечу, два листа, карандаш или ручку.

Как проводить ритуал:

  • Зажгите свечу и трижды по часовой стрелке обойдите все помещение, освещая ею все углы.
  • Возьмите подсвечник, поставьте туда свечу, разместите ее на столе. Сядьте напротив и напишите обо всем, от чего хотите избавиться в своей жизни.
  • Вносить в этот список можно только то, что касается непосредственно вас. Каждый пункт завершаем словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло".
  • После того, как список будет составлен, его необходимо сжечь в пламени свечи, положив лист в любую пригодную для этого емкость.
  • Наблюдая за тем, как все сгорает, надо представлять себе, что в огне исчезают все грусть, волнения, страхи и отчаяние.
  • После этого смыть пепел в унитаз и принять душ полностью, с головой.
  • Затем вернуться к столу, на котором горит свеча, и написать на листе бумаги список с благодарностями.
  • Период, за который надо благодарить - 30 дней от прошлого Новолуния. Должно быть не менее 12 благодарностей.
  • Переверните лист на другую сторону, нарисуйте большой равнобедренный треугольник на весь лист и поделите его примерно посередине горизонтальной линией.
  • В нижней трапеции надо перечислить те материальные цели, которых планируете достичь в течение грядущих 30 дней.
  • В верхнем треугольнике надо перечислить цели своего развития.
  • Вверху, над вершиной большого треугольника, пишем свою миссию (слоган).

После этого переворачивайте лист, чтобы планы "смотрели" наверх. Держите его перед свечой, и, глядя на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении и представьте, что из этой точки выходят лучи, которые согревают весь мир вокруг. Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. Свеча должна полностью выгореть. Затем лист (не сгибая) нужно вложить в красивую книгу или журнал, который нравится.

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При создании материала были использованы источники: Spiritualify, Ukr.media.

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