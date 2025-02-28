Последнее зимнее Новолуние нереально осчастливит только эти знаки Зодиака

Гороскоп на Новолуние - каким знакам Зодиака сказочно повезет
Точная фаза Новолуния - 28 февраля в 02:45. И этот период станет началом новой жизни для таких знаков Зодиака:
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Водолей - последнее зимнее Новолуние откроет для вас дверь к чему-то по-настоящему важному. Вы будете вдохновлены, полны идей и готовы рисковать. Главное - доверять себе и не бояться выходить за рамки привычного.
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Овен - это Новолуние принесет вам обновление в отношениях. Вы наконец сможете разобраться в себе, понять свои истинные желания и отпустить то, что больше не приносит радости. Впереди только романтические сюрпризы и приятные неожиданности.
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Телец - Новолуние подарит вам энергию для того, чтобы воплотить давнюю мечту или же наконец сделать смелый шаг в сторону перемен. Сейчас важно слушать свою интуицию. А еще этот период может принести финансовую удачу, поэтому не упустите шанс.
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Дева - Новолуние подтолкнет вас к новому этапу. Вам стоит прислушиваться к внутренним ощущениям и не бояться следовать за своими желаниями. Успех придет к тем, кто готов действовать.
Каким знакам Зодиака ждать подарков от Новолуния (фото: Getty Images)
Ритуал на Новолуние
Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, как правильно встречать Новолуние, чтобы было счастье. Вам нужно провести дома уборку, а затем взять: свечу, два листа, карандаш или ручку.
Как проводить ритуал:
- Зажгите свечу и трижды по часовой стрелке обойдите все помещение, освещая ею все углы.
- Возьмите подсвечник, поставьте туда свечу, разместите ее на столе. Сядьте напротив и напишите обо всем, от чего хотите избавиться в своей жизни.
- Вносить в этот список можно только то, что касается непосредственно вас. Каждый пункт завершаем словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло".
- После того, как список будет составлен, его необходимо сжечь в пламени свечи, положив лист в любую пригодную для этого емкость.
- Наблюдая за тем, как все сгорает, надо представлять себе, что в огне исчезают все грусть, волнения, страхи и отчаяние.
- После этого смыть пепел в унитаз и принять душ полностью, с головой.
- Затем вернуться к столу, на котором горит свеча, и написать на листе бумаги список с благодарностями.
- Период, за который надо благодарить - 30 дней от прошлого Новолуния. Должно быть не менее 12 благодарностей.
- Переверните лист на другую сторону, нарисуйте большой равнобедренный треугольник на весь лист и поделите его примерно посередине горизонтальной линией.
- В нижней трапеции надо перечислить те материальные цели, которых планируете достичь в течение грядущих 30 дней.
- В верхнем треугольнике надо перечислить цели своего развития.
- Вверху, над вершиной большого треугольника, пишем свою миссию (слоган).
После этого переворачивайте лист, чтобы планы "смотрели" наверх. Держите его перед свечой, и, глядя на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении и представьте, что из этой точки выходят лучи, которые согревают весь мир вокруг. Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. Свеча должна полностью выгореть. Затем лист (не сгибая) нужно вложить в красивую книгу или журнал, который нравится.
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