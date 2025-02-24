Таро-гороскоп на тиждень. Для кого Всесвіт приготував доленосну зустріч, а в кого почнеться "чорна смуга"

Новий тиждень, який розпочався 24 лютого і закінчиться 2 березня, подарує чимало сюрпризів знакам Зодіаку. Дівам необхідно більше концентруватися на творчості, а Козерогам приділити час собі та повноцінному відпочинку.

Овен

Цього тижня ви відчуєте бажання зайнятися чимось активним, можливо, фізично складним або навіть позмагатися. Це може бути інтенсивне тренування, виклик або участь у командній грі. Можливо, ви робитимете це разом із сім'єю або друзями. Однак карта Таро, яка випала вам, радить подбати про своє здоров'я і добробут.

Телець

На вас чекає зустріч із кимось особливим, і стосунки, які виникнуть із цієї зустрічі - чи то дружба, чи то кохання, чи то навіть поява нового члена сім'ї, будуть сповнені любові й триватимуть усе життя. Ці нові зв'язки нагадують вам про чудеса життя, про те, як воно сповнене несподіванок, і як одна маленька зміна або новий початок може зробити все набагато кращим.

Близнюки

Варто приділити увагу не тільки своєму власному добробуту, а й щастю того, хто вам дорогий. Разом зробіть щось особливе і незабутнє, що може мати вплив на ваше життя, який надихає і навіть трансформує. Це може бути якийсь захід, невелика подорож або просто прогулянка. Цей досвід зміцнить ваш зв'язок і зблизить вас ще більше.

Рак

Цього тижня варто віддатися течії. Відмовтеся від упереджених очікувань і просто дозвольте собі йти в потоці, звертаючи увагу на знаки. Помічайте, розпізнавайте, реагуйте, і дійте. Нові новини будуть несподіваними й, можливо, надійдуть із дивного джерела, але ви відчуєте, що вони призначені саме для вас. Це буде правильне рішення.

Лев

Цього тижня зробіть щось приємне й незабутнє для наймолодшої людини у вашій сім'ї або оточенні - можливо, це буде людина творча, дещо вразлива й така, що потребує вашої уваги та підтримки. Проводьте час разом, вирушайте в подорож, купіть їй частування, просто поспілкуйтеся або запропонуйте пораду і допомогу.

Діва

Цього тижня Дівам варто зосередитися на творчості. Перегляньте свій весняний гардероб, створіть нові образи, поновіть інтер'єр у домі, придумайте гарне меню для зустрічі у вихідні або напишіть вірш про життя в цей момент. Дайте своєму розуму щось творче, і ви відчуєте, як повертається гармонія і спокій.

Терези

Молодик спонукає представників цього знака Зодіаку до самоаналізу та роздумів про те, хто вони є насправді на цьому етапі життя, з огляду на всі зміни та події останніх років. Терези часто адаптуються під інших і витрачають багато енергії на дипломатичність. Цього тижня зосередьтеся тільки на собі.

Скорпіон

Цього тижня ви відчуєте бажання щось переробити, оновити та зробити яскравим! Це може бути кімната для когось із сім'ї, сад, громадський простір для сусідів, командний проєкт на роботі або щось, що стосується вашої спільноти. З вашою багатою уявою та наполегливістю ви здатні генерувати ідеї та втілювати їх у реальність.

Стрілець

Люди прислухаються до вас, тому що ви щирі, відкриті й говорите прямо, але водночас можете допомогти уникнути конфліктів. Цей дар буде особливо корисним для вас цього тижня, коли потрібно допомогти розрядити напругу в соціальному, робочому або сімейному колі та вирішити висхідний конфлікт.

Козоріг

Козерогам вкрай потрібна перерва, повноцінний відпочинок і ментальна детоксикація. Знайдіть хоча б трохи часу для цього на майбутньому тижні, і обов'язково зробіть це. Без виправдань. Вам потрібно відновити сили, життєву енергію і ресурси, які ви так активно витрачаєте. Ваш добробут вимагає паузи у вашому насиченому житті.

Водолій

Цього тижня вам доведеться боротися. Використовуйте свою енергію і креативність для поширення інформації про речі, які, на вашу думку, важливо донести до людей. Це може бути що завгодно - суспільні, ідеологічні, політичні або локальні питання. Спілкуйтеся з людьми щодня, уникаючи звинувачень або моралей - це не принесе користі.

Риби

Цього тижня надайте підтримку тим, хто вам дорогий і хто стикається з втратою або горем. Ви розумієте людей на глибокому рівні, часто краще, ніж вони самі розуміють себе, і завжди знаєте, що сказати або зробити, щоб допомогти тим, хто переживає біль. Простягніть руку допомоги, робіть добрі та дружні вчинки. Вашу увагу і турботу оцінять більше, ніж ви думаєте, і це принесе вам відчуття тепла і задоволення.