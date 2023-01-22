Останній тиждень місяця буде клопітким: що чекає на всі знаки Зодіаку з 23 по 29 січня

Овен

У вас є шанс стати щасливішими на цьому тижні, якщо ви зможете позбутися того, що вам заважає. Будьте обережні у спілкуванні – є шанс, що ваші співрозмовники не говорять усієї правди. Можна взаємодіяти з людьми різного віку, статі та статусу – особливих проблем не передбачається.

Овнам стане легше зрозуміти мотиви іншої людини, і астрологи рекомендують уникати зайвої сентиментальності. Думки про минуле бажано відпустити та подолати бажання покопатися у власних помилках.

Телець

Почніть тиждень із прибирання вдома, невеликого ремонту, перестановки. Зірки та планети будуть вкрай позитивними, і особливо впливатиме на життя Тельців Венера. Вона дасть більше сил та фізичну витривалість. Для особливо важливих та складних справ виділіть п'ятницю.

Якщо ви збиралися зайнятися спортом, почніть новий комплекс вправ наприкінці тижня. Ще найближчі дні будуть вдалими для необхідних покупок.

Близнюки

З 23 по 29 січня Близнюки зможуть досягти просвітлення та здобути мудрість. Думки увійдуть у потрібний ритм, а планети дозволять позбутися страхів та невпевненості. А це сприятливо позначиться на всіх сферах життя.

Намагайтеся не ігнорувати прохання про допомогу колег, друзів та близьких. У найближчий тиждень постарайтеся допомагати всім, хто потребує підтримки. Навіть якщо людина настільки горда чи скромна, що намагається не просити про допомогу.

Рак

Щоб позбавитися багатьох негараздів, які просто переслідують в останні тижні, постарайтеся стати на шлях добра - робіть частіше добрі вчинки. Це допоможе вам наблизитись до своєї мрії.

Найближчий тиждень стане вдалим для подорожей, перетину кордону, відряджень, походів та вивчення нових місць. Зміна обстановки підніме Ракам настрій, додасть сил і приверне успіх. У роботі варто дотримуватися виняткової методичності.

Лев

Останнім часом у вашому житті багато подій, які вибивають із колії. Але з 23 по 29 січня ситуація почне змінюватися на краще - приємних речей відбуватиметься більше, а настрій піде вгору.

Деякі знайомі можуть почати розповсюджувати неприємну інформацію, але Левам не варто звертати на них увагу, зірки самі з ними розберуться. Варто звертати увагу на знаки – вони підкажуть, коли ситуація зайшла у глухий кут.

Діва

Якщо останнім часом у вас було багато неприємних ситуацій, варто поговорити про це з тим, кому ви довіряєте. Ще бажано вийти із зони комфорту, відкинути страхи та сумніви та почати діяти.

Чергуйте активність та відпочинок, тому що сильна втома знизить вашу результативність. А це неминуче призведе до розчарувань.

Терези

Цього тижня вам захочеться більше працювати та займатися справами. Це чудово, але про відпочинок забувати не варто. Найкращий варіант – почитати вдома книгу, поспілкуватися з рідними, запросити друзів та подивитися хороший фільм.

Не шукайте в тому, що відбувається, якийсь прихований зміст, його просто не буде. Якщо відчуваєте втому - візьміть мінівідпустку, паузу у справах. Це буде найкращим рішенням для тих, хто сильно втомився.

Скорпіон

Подивіться на всі події, які відбуватимуться – зі сторони. І зробіть відповідні висновки. Приймати важливі рішення варто лише тоді, коли ігнорувати проблеми неможливо. Постарайтеся розмірковувати та не ризикувати без потреби.

Наведіть лад у будинку, щоб залучити позитивну енергетику. Якщо сил зовсім не залишилося – виходьте із гущі подій, візьміть паузу. Сили варто віддати туди, де вони важливіші – наприклад, для сім'ї.

Стрілець

На початку тижня варто бути максимально уважними – є ризик нарватися на токсичних людей. Довіряти всім поспіль зараз точно не варто. Є шанс знайти втрачені раніше речі, відновити довіру, повагу у дружбі чи коханні.

Стрільці часто думають, що вони завжди мають рацію. Але, на жаль, це не так. Подумайте двічі перед здійсненням дії – краще сумніватися у своєму рішенні, ніж зробити помилку. Це дозволить як зберегти успіх, а й примножити його.

Козеріг

З 23 по 29 січня Козерогам доведеться робити складний вибір, але допоможуть у цьому зірки. Не чиніть необачно, зважте все за і проти.

Зараз настає індивідуальний період, щоб зміниться зсередини. Можна взяти новий курс у справах, знайти нове джерело мотивації та ентузіазму. Бездіяльність у такі дні може призвести до регресу.

Водолій

Налаштуйтеся на нові зміни, і вони точно прийдуть у ваше життя. У вашому житті може з'явитися нова змінна – новий друг, нова робота, захоплення. Не варто прагнути до самотності – можете залишитися у програші. Усі проблеми потрібно вирішувати спільно.

Огляньтеся навколо – ви можете помітити зараз щось важливе та цікаве. Цього тижня буде багато різних джерел із корисною інформацією.

Риби

Якщо вам не виходить щось змінити в житті, то варто трохи пригальмувати. Коли щось іде не так, то пам'ятайте – невдача в одній сфері стане допомогою для іншої сфери.

Зірки та планети намагатимуться зробити так, щоб зрівняти шанси на успіх. Рибам не варто думати, що вони у програші. Швидше навпаки – у вашому житті можливо найближчим часом щось грандіозне.