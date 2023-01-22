Последняя неделя месяца будет хлопотной: что ждет все знаки Зодиака с 23 по 29 января

Овен

У вас есть шанс стать счастливее на этой неделе, если вы сможете избавиться от того, что вам мешает. Будьте осторожны в общении - есть шанс, что ваши собеседники не говорят всей правды. Можно взаимодействовать с людьми разного возраста, пола и статуса - особых проблем не предвидится.

Овнам станет легче понять мотивы другого человека, и астрологи рекомендуют избегать излишней сентиментальности. Мысли о прошлом желательно отпустить и преодолеть желание покопаться в собственных ошибках.

Телец

Начните неделю с уборки дома, небольшого ремонта, перестановки. Звезды и планеты будут крайне позитивными, и особенно влиять на жизнь Тельцов будет Венера. Она даст больше сил и физическую выносливость. Для особо важных и сложных дел выделите пятницу.

Если вы собирались заняться спортом, то начните новый комплекс упражнений в конце недели. Еще ближайшие дни будут удачными для нужных покупок.

Близнецы

С 23 по 29 января Близнецы смогут достичь просветления и обрести мудрость. Мысли войдут в нужный ритм, а планеты позволят избавиться от страхов и неуверенности. А это благоприятно скажется на всех сферах жизни.

Постарайтесь не игнорировать просьбы о помощи коллег, друзей и близких. В ближайшую неделю постарайтесь помогать всем, кто нуждается в поддержке. Даже если человек настолько горд или скромен, что старается не просить о помощи.

Рак

Чтобы избавиться от многих неурядиц, которые просто преследуют в последние недели, постарайтесь встать на путь добра - совершайте чаще добрые поступки. Это поможет вам приблизиться к своей мечте.

Ближайшая неделя станет удачной для путешествий, пересечения границы, командировок, походов и изучения новых мест. Смена обстановки поднимет Ракам настроение, придаст сил и привлечет удачу. В работе стоит соблюдать исключительную методичность.

Лев

В последнее время в вашей жизни много событий, которые выбивают из колеи. Но с 23 по 29 января ситуация начнет меняться в лучшую сторону - приятных вещей будет происходить больше, а настроение пойдет вверх.

Некоторые знакомые могут начать распространять неприятную информацию, но Львам не стоит обращать на них внимание, звезды сами с ними разберутся. Стоит обращать внимание на знаки - они подскажут, когда ситуация зашла в тупик.

Дева

Если в последнее время у вас было много неприятных ситуаций, то стоит поговорить об этом с тем, кому вы доверяете. Еще желательно выйти из зоны комфорта, отбросить страхи и сомнения и начать действовать.

Чередуйте активность и отдых, так как сильная усталость снизит вашу результативность. А это неизбежно приведет к разочарованиям.

Весы

На этой неделе вам захочется больше работать и заниматься делами. Это прекрасно, но об отдыхе забывать не стоит. Самый лучший вариант - почитать дома книгу, пообщаться с родными, пригласить друзей и посмотреть хороший фильм.

Не ищите в происходящем какой-то скрытый смысл, его просто не будет. Если чувствуете усталость - возьмите мини-отпуск, паузу в делах. Это будет лучшим решением для тех, кто сильно переутомился.

Скорпион

Посмотрите на все события, которые будут происходить - со стороны. И сделайте соответствующие выводы. Принимать важные решения стоит только тогда, когда игнорировать проблемы станет невозможно. Постарайтесь рассуждать и не рисковать без надобности.

Наведите порядок в доме, чтобы привлечь положительную энергетику. Если сил совсем не осталось - выходите из гущи событий, возьмите паузу. Силы стоит отдать туда, где они более важны - например, для семьи.

Стрелец

В начале недели стоит быть максимально внимательными - есть риск нарваться на токсичных людей. Доверять всем подряд сейчас точно не стоит. Есть шанс найти потерянные ранее вещи, восстановить доверие, уважение в дружбе или любви.

Стрельцы часто думают, что они всегда правы. Но увы, это не так. Подумайте дважды перед совершением действия - лучше сомневаться в своем решении, чем сделать ошибку. Это позволит не только сохранить успех, но и приумножить его.

Козерог

С 23 по 29 января Козерогам придется делать сложный выбор, но помогут в этом звезды. Не поступайте опрометчиво, взвесьте все за и против.

Сейчас наступает личный период, чтоб поменяться изнутри. Можно взять новый курс в делах, найти новый источник мотивации и энтузиазма. Бездействие в такие дни могут привести к регрессу.

Водолей

Настройтесь на новые перемены, и они точно придут в вашу жизнь. В вашей жизни может появиться новая переменная - новый друг, новая работа, увлечение. Не стоит стремиться к одиночеству - можете остаться в проигрыше. Все проблемы нужно решать сообща.

Оглядитесь вокруг - вы можете заметить сейчас что-то важное и интересное. На этой неделе будет много разных источников с полезной информацией.

Рыбы

Если у вас не получается что-то изменить в жизни, то стоит немного притормозить. Когда что-то идет не так, то помните - неудача в одной сфере станет помощью для другой сферы.

Звезды и планеты будут стараться сделать так, чтобы сравнять шансы на успех. Рыбам не стоит думать, что они в проигрыше. Скорее наоборот - в вашей жизни возможно в ближайшее время что-то грандиозное.