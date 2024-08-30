Останній охоронець Майкл Джексона заговорив про те, що тримав у таємниці: "Він не просто помер"

"Він ніколи б не завдав шкоди дитині"

Відомо, що чоловік став охоронцем Джексона у 2006 році, вже після скандальних звинувачень Джексона у педофілії. Коли Вітфілд брався за роботу, він не був упевнений, що Майкл справді не винний. Проте невдовзі його сумніви розвіялися.

"Він був дуже сумним. Все було по-іншому, він щойно пережив кілька випробувань. Як і всі, я чув усі ці історії до того, як почав працювати на нього, тому було б цілком нормально, якби я почав сумніватися у ситуації", - зізнався охоронець.

"Я уважно стежив за ним і його оточенням, за тим, як він спілкувався зі своїми дітьми та іншими людьми. Я ніколи не хотів вірити в ці речі, але я точно був напоготові, приділяв особливу увагу, тому що я не знав його, поки не почав працювати на нього", - зазначив він.

Поступово Білл зрозумів, що співак зовсім не такий, яким його багато хто уявляє. Він бачив його вразливість і пережив із ним чимало складних моментів.

"Мені просто шкода, що він не прожив досить довго, щоб розповісти свою версію історії і дати людям можливість краще зрозуміти, ким він був. Він ніколи б не завдав шкоди дитині. Це була не та людина, яку я знав", - заявив Вітфілд.

"Якось він сказав, що скоріше переріже собі вени, ніж завдасть шкоди дитині. Тому я знаю, що ці звинувачення були для неї образливими. Я можу сказати, що це змінило її", - додав він.

Майклу Джексону могло б виповнитись 66 років (фото: Getty Images)

Чому помер Майкл Джексон

У березні 2009 року, після всіх скандалів та звинувачень, Майкл усе ж наважився на нове турне. Він почав багато репетирувати, а на тлі постійного стресу почав ще більше себе виснажувати.

І за три тижні до початку концертів Джексон помер. Його охоронець вважає, що "хтось справді міг зробити помилку". Як відомо, у смерті Майкла звинувачують його лікаря, який вколов йому надто велику дозу лікарських препаратів.

"Я намагався подумати над тим, чи могло це бути зроблено навмисно. Але думка про те, що (це сталося) від чиїхось рук навмисно, мене не хвилює. Мене часто запитували, що, на мою думку, його вбило. І я розповідав людям багато всього. І це стосується багатьох з нас", - заявив охоронець.

"Було так багато людей, які просто не хотіли бути поряд з ним, але й було так багато людей, які чогось хотіли від нього. І це може пригнічувати. Він точно був у стресі. А стрес вбиває", - сказав він. .

На думку Вітфілда, він хоче вірити в те, що Джексон опинився у кращому місці.

"Мені подобається (думати), що він не просто помер, він пішов. Він залишив це місце, цей світ, заради кращого місця, тому що спокій, якого він потребував, він ніколи не отримає в цьому житті", - зізнався охоронець.

Він зазначив, що не одразу повірив у смерть Джексона. 25 червня 2009 року він отримав чимало телефонних дзвінків. І всі питали, чи справді не стало співака.

"І спочатку я не повірив, тому що якось ми їхали по Вірджинії, і по радіо оголосили, що Майкл Джексон помер. А він був на задньому сидінні машини, і я дивився прямо на нього. І я сказав: "Містере Джексон, ви чули, вони сказали, що ви померли?". І він сказав: "О, я постійно це чую", - згадав охоронець.

Охоронець Джексона висловився про його смерть (фото: Getty Images)

Чим Джексон запам'ятався охоронцю

Охоронець згадує про Майкла як про хорошого друга. Однак він зазначає, що співак насамперед був його начальником. І Джексон нерідко змушував його нервувати.

"Він довіряв мені навіть найдорожче, що у нього було - його діти. Хоча я і вважав його своїм другом, він все одно був моїм начальником. І він діяв мені на нерви. Я впевнений, що будь-хто, хто мав начальника або керівника, якоїсь миті сердився", - згадав Білл.

Джексон мав свої примхи. Іноді він міг злитися через дрібниці. Також співак любив тривалі подорожі. Так, вважає охоронець, Майкл міг намагатися впоратися зі стресом.

"Йому подобалося здійснювати тривалі поїздки о третій-четвертій ранку. І ми просто їздили, чи то вгору, чи вниз бульваром Лас-Вегаса або кудись ще в сільську місцевість, де ми опинялися. Він просто хотів їхати і дивитися на навколишній світ, нікуди не поспішаючи. Я знаю, що він із чимось справлявся чи через щось проходив, і він робив ці тривалі поїздки до своїх думок", - зазначив останній охоронець артиста.