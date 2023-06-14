Останній дзвінок у школах Києва: названо основні правила безпеки

Як і коли пройдуть останні дзвінки

Як розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, цього навчального року зимові канікули продовжили до 27 січня і через це довелося продовжити навчання у школах Києва до середини червня. Останній дзвінок для школярів пролунає 15-16 червня.

"Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль проходитиме в умовах повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека", - наголосив представник КМДА.

Він додав, що закладам освіти не давали єдиних рекомендацій, окрім основних заходів щодо безпеки. Кожна школа обиратиме самостійно зручний та безпечний формат проведення свят.

Чиновник зазначив, що третина киян навчалася у школах очно, ще частина – в онлайн-форматі з усіх куточків світу. Наразі п'ята частина школярів Києва перебуває за кордоном. Випускників 9 та 11 класів цього року майже 50 тисяч.

Основні правила безпеки:

Якщо під час заходу буде оголошено повітряну тривогу, то всім учасникам необхідно спуститися в укриття. Це стосується як святкових лінійок, так і випускних.

У школах, де немає укриття або вони знаходяться у потенційно небезпечному регіоні, рекомендується провести свято останнього дзвінка в режимі онлайн.

На територіях, де навчання проходило лише в режимі онлайн та де існує небезпека будь-яких заходів, проводити випускні не будуть. Це важливо для безпеки дітей, батьків та вчителів.

Коли проводитимуть випускні вечори

Основна сесія НМТ цього року закінчується 23 червня, тож у Департаменті освіти рекомендують обрати для вручення атестатів випускників 21-23 червня.

Формат заходів кожна школа може визначити на власний розсуд. Єдиний обов'язковий момент - безпека всіх учасників заходів та дотримання правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги.

Традиції останнього дзвоника в Україні

Перші згадки про свято останнього дзвоника в Україні з'явилися ще у ХІХ столітті. Тоді останній дзвінок був символом кінця навчального року та знайомий для учнів, що настає літній період відпочинку. Але тоді святкових заходів не проводили.

А з початку XX століття, традиція святкування останнього дзвоника почала набувати великої значущості. У школах почали проводити урочисті лінійки, під час яких вручалися атестати, нагороджувалися найкращі учні та організовували концерти, де виступали талановиті діти.

Це стало чудовою нагодою для учнів продемонструвати свої досягнення, показати таланти та визнання від друзів та педагогів.

З 1991 року останній дзвінок в Україні – це свято, яке створює особливу атмосферу єдності та радості, супроводжується урочистими подіями та традиціями.

Зазвичай у такі дні прикрашають школу квітами, виступають різними музичними та творчими номерами.

Це свято поєднує всіх учасників навчального процесу – учнів, вчителів, батьків та адміністрацію школи. Усі вони збираються, щоб підбити підсумки року, відзначити досягнення та побажати успіхів у подальшому навчанні.