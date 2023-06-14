Последний звонок в школах Киева: названы основные правила безопасности

Как и когда пройдут последние звонки

Как рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, в этом учебном году зимние каникулы продлили до 27 января и из-за этого пришлось продлить учебу в школах Киева до середины июня. Последний звонок для школьников прозвучит 15-16 июня.

"Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность", - подчеркнул представитель КГГА.

Он добавил, что заведениям образования не давали единых рекомендаций, кроме основных мероприятий по безопасности. Каждая школа будет выбирать самостоятельно удобный и безопасный формат проведения праздников.

Чиновник отметил, что треть киевлян училась в школах очно, еще часть - в онлайн-формате со всех уголков мира. На данный момент пятая часть школьников Киева находится за границей. Выпускников 9 и 11 классов в этом году почти 50 тысяч.

Основные правила безопасности:

Если во время мероприятия будет объявлена воздушная тревога, то всем участникам необходимо спуститься в укрытие. Это правило касается как праздничных линеек, так и выпускных.

В школах, где нет укрытия или они находятся в потенциально опасном регионе, рекомендуется провести праздник последнего звонка в режиме онлайн.

На территориях, где обучение проходило только в режиме онлайн и где существует опасность любых мероприятий, проводить выпускные не будут. Это важно для безопасности детей, родителей и учителей.

Когда будут проводить выпускные вечера

Основная сессия НМТ в этом году заканчивается 23 июня, поэтому в Департаменте образования рекомендуют выбрать для вручения аттестатов выпускников 21-23 июня.

Формат мероприятий каждая школа может определить по собственному усмотрению. Единственный обязательный момент - безопасность всех участников мероприятий и соблюдение правил поведения при объявлении воздушной тревоги.

Традиции последнего звонка в Украине

Первые упоминания об празднике последнего звонка в Украине появились еще в XIX веке. Тогда последний звонок был символом конца учебного года и знаком для учащихся, что наступает летний период отдыха. Но тогда праздничных мероприятий не проводили.

А с начала ХХ века, традиция празднования последнего звонка начала приобретать большую значимость. В школах стали проводить торжественные линейки, во время которых вручались аттестаты, награждались лучшие ученики и организовывали концерты, где выступали талантливые дети.

Это стало прекрасной возможностью для учащихся продемонстрировать свои достижения, показать таланты и признание от друзей и педагогов.

С 1991 года последний звонок в Украине – это праздник, который создает особую атмосферу единства и радости, сопровождается торжественными событиями и традициями.

Обычно в такие дни украшают школу цветами, выступают различными музыкальными и творческими номерами

Этот праздник объединяет всех участников учебного процесса – учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Все они собираются, чтобы подвести итоги года, отметить достижения и пожелать успехов в дальнейшем обучении.